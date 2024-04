El Cadí Circuit Fer continuarà amb la cursa Berén-Sant Quiri

Una edició anterior de la cursa Berén-Sant Quiri (Foto: Toni Artigues / RàdioSeu)

El Cadí Circuit Fer 2024 continua amb la celebració de la quarta edició de la Berén-Sant Quiri, aquest dissabte vinent, 27 d’abril, a les 9 del matí, al municipi de les Valls d’Aguilar. Les inscripcions segueixen obertes fins dijous a través del web del Circuit Fer. La prova permet conèixer alguns dels indrets més interessants i ben conservats de l’entorn del poble de Berén, situat a 1.100 metres d’altitud.

El recorregut principal consta de 19,5 km, amb un desnivell positiu de 1.150 metres i 5 avituallaments sense comptar el de l’arribada. La prova comença amb una davallada de 3 quilòmetres fins al punt més baix, a 826 metres, passant pel bosc de roures del Trillà Vell, el bosc de boixos peluts del Camp de l’Estany i les terres ‘roies’ a tocar del Mas Castellins.

Després d’enfilar el barranc de Biscarbó hi ha el primer avituallament líquid, a 1.030 metres. Tot seguit comença la pujada, que ressegueix la traça de la ja mítica Vertical Quiri fins al cim de la muntanya que dona nom a la cursa, el Sant Quiri (al km.6,7, a 1.503 m). La creu que corona el vèrtex és a tocar. Des del cim comença una nova davallada fins a la plaça de Sant Quiri (km. 7,7/1.246 m) on hi ha el segon avituallament. En aquell punt es tancarà el control, a les 11 del matí, per als corredors que a aquella hora encara no hi hagin passat i que hauran de desviar-se directament cap a Berén.

El següent tram planeja fins al veí poble de Miravall (Km. 10/1200m), on hi ha el següent avituallament (líquid i sòlid) i la possibilitat de fer un bany d’aigua freda a la bassa de la font del poble (Km. 12.3/1.520m). Es continua entre camps de dall fins al següent avituallament (Km. 15/1.575m), que és al punt més elevat de tot el recorregut. Finalment, es travessa els planells de Sant Miquel i, amb una baixada vertiginosa, s’arriba fins a Berén. En cas de molta calor s’habilitarà dos avituallaments addicionals.

Per als qui vulguin fer un recorregut més assequible, hi ha l’opció de la cursa curta (9,1 km, amb 664 metres de D+ i 3 avituallaments + arribada). Bona part del recorregut coincideix amb la primera part de la cursa llarga i baixa fins a la cota 826 per a després pujar pel barranc de Biscarbó i arribar al Sant Quiri (1.246 m) per a, a continuació, baixar a la plaça de Sant Quiri, tornar a pujar cap al coll de Santalís i des d’allà arribar fins a Berén.

A més a més, per a la gent que vulgui gaudir de la prova sense córrer hi haurà la caminada popular guiada (5,5 km amb un D+ de només 410 metres i dos avituallaments més el de l’arribada), tot pujant pel collet de la Vertical Quiri i arribant fins als 1.500 metres d’altitud.

Al web de la Berén-Sant Quiri es pot trobar tota la informació tant de la cursa com de les anteriors edicions i del poble de Berén.