El D’A Film Festival 2020 es trasllada al sofà de casa

La pel·lícula ‘Habitación 212’, dirigida pel francès Christophe Honoré i protagonitzada per Chiara Mastroianni – premi a la millor actriu de la secció Un certain Regard a Canes 2019 -, Vincent Lacoste i Benjamin Biolay, serà el títol inaugural d’una nova edició del D’A Film Festival 2020 que enguany s’estrena en format online per culpa de l’excepcionalitat del moment que travessem.

El festival es pot seguir a través de la plataforma de cinema en visió Filmin des d’ahir dijous 30 d’abril i fins al 10 de maig. El D’A ha sabut adaptar-se a la complexitat de la nova situació i en un acte de valentia ha sabut transformar l’experiència en viu del festival en sales de cinema en una nova experiència cinèfila via internet per poder gaudir des de casa.

Plats forts

El cinema d’autor tindrà noms claus com l’alemany Werner Herzog amb el documental ‘Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin’, homenatge al seu amic l’escriptor Chatwin, mort de sida el 1989. També el director xinès Lou Ye, responsable de la premiada ‘Suzhou River’ (2000), que participa amb un melodrama d’espies ambientat en la Xina ocupada pels japonesos, ‘Saturday Fiction’, film protagonitzat per la cèlebre actriu Gong Li. A més comptaran amb el japonès Kiyoshi Kurosawa amb un film ambientat a l’Uzbekistan, ‘To the Ends of the Earth’, i protagonitzat per la cantant pop japonesa Atsuko Maeda.

Altres plats forts seran la presència d’Arnaud Desplechin, director de films com ‘Un cuento de Navidad’ (2007), ‘Jimmy P. (Psychotherapy of a Plains Indian)’ o ‘Los fantamas de Ismael’ (2017). El cineasta francès participa amb un punyent i brillant thriller policíac, ‘Roubaix, une lumière’, coescrit pel mateix Desplechin i la directora i guionista Léa Mysius. Un film que funciona com un colpidor drama social sostingut en dues actrius en estat de gràcia, Léa Seydoux i Sara Forestier, en el paper d’una parella de dones amants criminals; i també un actor magistral, Roschdy Zem, en el rol de comissari en cap.

Retrospectiva

Una de les seccions cabdals de la present edició del D’A serà l’apassionant retrospectiva dedicada a l’exquisida cineasta austríaca Jessica Hausner, directora de films com ‘Lovely Rita’ (2001), ‘Hotel’ (2004), ‘Lourdes’ (2009) – premi Fipresci al festival de Vene’cia – o ‘Amour fou’ (2016). La retrospectiva ens donarà l’oportunitat de poder veure la seva darrera proposta després de passar per la Secció Oficial del Festival de Canes, ‘Little Joe’, on la seva protagonista Emily Beecham va guanyar com a millor actriu. Aquesta cinta austríaca, coproduïda amb Gran Bretanya i Alemanya, i rodada en anglès, és un fascinant film de ciència-ficció que desconstrueix els codis del gènere a partir de motius troncals del fantàstic com és les conseqüències de traspassar els límits del coneixement i, també, la infecció col·lectiva.

Molt més

Hi haurà lloc per a directors emergents com el xinès Gu Xiaogang amb ‘Dwelling in the Fuchun Mountains’, el nord-americà Rhys Ernst amb ‘Adam’ – protagonitzat per Nicholas Alexander i Bobbi Salvör Menuez o el canadenc Matthew Rankin amb ‘The Twentieth Century’. El cinema espanyol i català independent trobarà el seu espai a través de propostes com ‘La reina de los lagartos’ de Burnin’ Percebes; ‘Violeta no coge el ascensor’ de Mamen Díaz o els curtmetratges ‘Carne’ de Camila Kater o ‘Panteres’ d’Èrika Sánchez després de passar pel Festival de Berlin. El film de clausura del certamen anirà a càrrec de ‘A Stormy Night’ del català David Moragas, llargmetratge de debut rodat en blanc i negre a la ciutat de Nova York sobre un documentalista que queda retingut a la ciutat després d’un vol cancel·lat.