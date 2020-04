La humanitat sencera es va paralitzar per la pandèmia del coronavirus, el planeta es va congelar en la por, les ciutats van callar, les fàbriques van cessar, etc. Va ser, és, un espectacle inèdit, del què hem de treure’n ensenyaments.

Reflexionem. El virus ens va donar l’oportunitat de pensar en un planeta sense nosaltres, i aquesta imatge és terrible, no li fem falta a la vida, a canvi, som enemics de la vida. Podríem pensar, i amb raó, que la naturalesa amb aquests virus es defensa d’una espècie bandit, perjudicial, un cos estrany a la biosfera.

Les preguntes que sorgeixen són: estem condemnats, som genèticament dolents, estem en una guerra entre la natura i nosaltres en la qual no tenim futur, o ens destrueix o la destruïm i amb ella a nosaltres?

La resposta és tan senzilla com difícil i perillosa és proclamar-la. El remei, la salvació està en substituir el capitalisme. Es diu fàcil, però el cementiri, les presons, les fosses clandestines estan plenes dels que es van atrevir a dir i lluitar per aquesta substitució. La maldat té deu mil formes de defensar-se, tota la cultura mil·lenària està al seu servei, a la disposició de construir una mentida que li permeti amagar la veritat.

I arribem al primer ingredient del remei: saber la veritat, difondre-la. El bé de tots, aixafa la consciència d’humanitat, i fa possible que l’espècie humana robi a la natura pel profit d’aquesta elit i robi a la resta de la societat. Aquesta és l’essència de tots els sistemes socials fins al capitalisme, amb excepció dels sistemes més primitius on el treball comú, la propietat comuna prevalien.

Ajudar al proïsme de manera desinteressada no ens costa res i ens proporciona sensació de benestar i felicitat, de manera que el benefici és mutu.

Ajuda als altres, aporta un gra a la societat i un gra de felicitat per a tu a una realitat més empàtica on créixer com a persona, on invertir en salut física i psicològica.

Sovint, sol dir-se que la bondat és aquest teixit invisible que sosté la nostra societat. No obstant això, com bé sabem és un tipus de suport que de vegades falla, que no percebem i fins i tot descuidem. És a dir, l’acte d’ajudar ens millora com a éssers humans i ens permet sentir-nos molt millor a nivell fisiològic i fins i tot cerebral.

La crisi causada pel coronavirus a tot el món està portant a milers de persones a estats d’ansietat, por i altres emocioni difícils, ho dic perquè a mi personalment, m’està passant.

Molt s’està parlant i se seguirà parlant sobre el coronavirus, el virus culpable i responsable del canvi que està patint la societat, tant en la forma i en la manera de relacionar-nos com en les rutines diàries. Una situació que ens acosta a una realitat impensable fins fa ben poc: teletreball, compres compulsives, tancament de centres escolars, cancel·lació de viatges, nous protocols més estrictes de neteja i desinfecció, reducció de qualsevol activitat d’oci grupal, massificació d’hospitals i centres de salut, entre d’altres.

Encens la televisió i no deixen de parlar-ne, llegeixes les notícies online i apareixen de manera constant els titulars, parles amb la gent i no s’escolta altra cosa. Coronavirus, coronavirus i més coronavirus. Però per a les persones que a més tinguin certs diagnòstics com hipocondria, ansietat generalitzada, trastorn obsessiu-compulsiu o altres patologies, les conseqüències poden ser encara pitjors. De fet, és molt probable que aquesta situació que ens està tocant viure, es torni molt més difícil per a ells.

Aprofita ara que ets a casa per posar-te àudios per meditar i buidar la teva ment de pensaments negatius.