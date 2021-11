Un operari d’Encamp resulta ferit al caure després que el fanal on treballava cedís

Segons els Bombers, l’avís de l’accident ha estat prop de les sis de la tarda i han rebut trucades per part de diversos testimonis. El cos confirma que el fanal ha cedit i ha fet caure posteriorment a l’operari, que complia amb les mesures de seguretat, com ara portar arnès. Quan hi han arribat, els agents s’han trobat amb l’home estirat a terra amb politraumatismes, però conscient.

S’hi han desplaçat una de les ambulàncies del cos i una ambulància del SAAS i posteriorment l’home ha estat traslladat a l’hospital per fer-li una valoració.

Segons el cap de guàrdia d’Urgències, el ferit té una fractura de fèmur i possiblement haurà de passar pel quiròfan. De moment, es quedarà ingressat a l’hospital.