Un jove ha presentat una denúncia per una presumpta agressió homòfoba en una discoteca de Santa Coloma. Els fets haurien succeït diumenge a la matinada, quan la víctima hauria rebut insults i cops mentre feia cua per agafar les seves pertinences del guarda-roba. Per ara, no hi ha hagut cap detenció.

Diversand, l’associació que defensa els drets LGTBIQ+, condemna fermament la presumpta agressió i avala el relat del testimoni que circula per les xarxes socials i que explica com va succeir.

Aquesta versió assegura que els fets van tenir lloc en un local de Santa Coloma la matinada de diumenge. Pel que sembla, els implicats feien cua per recollir les seves pertinences del guarda-roba quan, de sobte, una noia va mirar i dir paraules “irrespectuoses i homòfobes” a la víctima. Aquests insults haurien continuat després que el jove hagués preguntat què passava.

L’agressió hauria anat més enllà quan la noia va “començar a pegar-li i a tirar-lo a terra juntament amb el seu home”. La germana del jove, en defensar-lo, també hauria rebut cops. La baralla s’hauria traslladat a l’exterior després que el personal de seguretat hagués expulsat del local els implicats.

Des del cos d’ordre confirmen que no van ser requerits i que el presumpte agredit va presentar una denúncia diumenge a la tarda. Per ara no hi ha hagut cap detingut.