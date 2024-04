El rocker francès Dick Rivers moria fa tot just 5 anys

El 24 d’abril de 2019, just ara fa 5 anys, moria el rocker francès Dick Rivers. I, casualitats de la vida, marxava el mateix dia que feia 74 anys, a causa de un càncer. De nom real Hervé Forneri, va prendre el seu nom artístic del personatge que Elvis Presley interpretava a la pel·lícula Loving you. Rivers va ser uns dels pioners i els pilars del rock and roll francès, juntament amb Johnny Hallyday i Eddy Mitchell.

Els seus inicis a la música es remunten al grup Chats Sauvages, amb els quals el 1961 va llançar el single “Ma p’tite amie est vache, qui fait un succès”. Immediatament després, Dick Rivers va iniciar la seva carrera en solitari. El seu primer àlbum Je ne suis plus rien sans toi, va arribar en 1964. Amb la fi de la dècada dels anys seixanta, van arribar els anys difícils per a la carrera de Rivers, encara que malgrat tot va continuar gravant. El 1995, després de dinou anys d’absència, va tornar als escenaris. El seu últim àlbum, Rivers, va ser publicat a 2014.





Font: EfeEme.com