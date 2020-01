El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 6 al 12 de gener de 2020), les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (5).

El comunicat de la policia explica el següent:

Delictes contra la salut pública:

– El 09/01/2020 a les 01:19 hores en un aparcament de Soldeu, un home resident de 24 anys, per possessió de 0’2 grams d’amfetamina, control rutinari.

Delictes contra el patrimoni:

– El 06/01/2020 a les 04:40 hores al Pas de la Casa, un home no resident de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte de danys.

Efectius del Cos de Policia observen que un autobús de línia regular del Principat esta estacionat tenint la porta posterior forçada. En inspeccionar l’interior és controlat l’interessat el qual esta dormint a la última filera de seients. Així mateix, es constata que diversos aparells electrònics estan trencats -un d’aquests, el terminal que permet fer el pagament de l’import del bitllet-.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 07/01/2020 a les 02:12 hores, un home resident de 36 anys, amb una taxa de 0’84 g/l., control rutinari.

– El 07/01/2020 a les 18:33 hores, un home resident de 30 anys, amb una taxa de 1’80 g/l., accident danys materials.

– El 08/01/2019 a les 03:29 hores, un home no resident de 45 anys, amb una taxa de 1’05 g/l., endemés com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per possessió de 0’6 grams de cocaïna, control rutinari.

– El 08/01/2020 a les 21:50 hores, un home resident de 30 anys, amb una taxa de 1’09 g/l., endemés com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-, control rutinari.

– El 09/01/2020 a les 02:35 hores, un home resident de 36 anys, amb una taxa de 1’40 g/l., control rutinari.

– El 09/01/2020 a les 03:26 hores, un home resident de 35 anys, amb una taxa de 1’09 g/l., control rutinari.

– El 09/01/2020 a les 03:40 hores, un home resident de 25 anys, amb una taxa de 1’55 g/l., accident danys materials.

– El 09/01/2020 a les 19:17 hores, un home resident de 54 anys, amb una taxa de 1’74 g/l., control rutinari.

– El 10/01/2020 a les 00:20 hores, una dona resident de 53 anys, amb una taxa de 1’32 g/l., accident danys materials.

– L’11/01/2020 a les 02:05 hores, un home resident de 30 anys, amb una taxa de 1’74 g/l., infracció al codi de la circulació.

– El 12/01/2020 a les 03:50 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 1’70 g/l., infracció al codi de la circulació.

– El 12/01/2020 a les 04:48 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 0’98 g/l., infracció al codi de la circulació.

Detencions per altres delictes:

– El 07/01/2020 a les 13:55 hores a Encamp, una dona resident de 34 anys, com a presumpta autora d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

Detenció de la interessada arran d’una presumpta agressió envers la seva filla menor d’edat.

– El 08/01/2019 a les 18:45 hores al Pas de la Casa, un home no resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte de contraban (tabac).

Requerits pel Servei de Duana Andorrana -Grup Antifrau- ja que han controlat una persona i un turisme matricula francesa, procedint al comís de 1.890 paquets de tabac (valorats en 6.577 €).

– El 09/01/2020 a les 03:50 hores a Pas de la Casa, un home no resident de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

– El 12/01/2020 a les 09:24 hores a Sant Julià de Lòria, un home no resident de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic -ús fraudulent de targeta de crèdit-.

Requerits en un centre comercial de Sant Julià de Lòria, ja que l’interessat ha intentat pagar una compra per valor de 65 €, amb una tarja de crèdit de la qual no és el titular.

De l’enquesta preliminar, l’interessat s’hauria trobat la referida tarja crèdit amb seu a Estats Units fa uns dies, havent fet ús fraudulent de la mateixa en vuit ocasions al Principat -en dos restaurants, estació servei, establiments comercials-, per un valor total aproximat als 598 €.

– El 12/01/2020 a les 20:00 hores a la parròquia de Canillo, un home resident de 61 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

Detenció de l’interessat arran d’una presumpta agressió envers la seva cònjuge.