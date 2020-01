El 2019 les devolucions de l’IVA fetes per la duana de la Farga de Moles a ciutadans d’Andorra per qualsevol compra que s’hagi fet en territori comunitari, independentment de l’import, han estat de més d’un milió i mig d’euros.

L’any passat va ser el primer després d’eliminar el límit en què les compres que es feien a Espanya es podien beneficiar de la devolució de l’IVA, independentment de l’import final del tiquet, i es van retornar 1.570.000 euros per aquest concepte.

Concretament, es van segellar 52.700 declaracions, que representen una xifra de 4.400 al mes de mitjana.

Segons ha informat l’Agència tributària espanyola, els articles més habituals van ser els d’alimentació, perfumeria, cosmètica i farmàcia, fonamentalment.

Fins fa un any i mig, per poder-se acollir a la devolució de l’IVA era necessari haver dut a terme una compra mínima de 90,15 euros. A més, es va implementar un nou segellat electrònic, amb un sistema anomenat DIVA, per gestionar les devolucions.

Tot això ha permès incrementar el nombre de clients que duen a terme aquesta gestió a la frontera espanyola. Segons es va explicar des de la duana espanyola, fins i tot van disminuir sensiblement les cues d’usuaris.