Un equip pluridisciplinari redactarà les bases del concurs per construir el telefèric del pic de Carroi

Primer pas pel que haurà de ser el telefèric de Carroi. Els comuns de la Massana i Andorra la Vella busquen una empresa que els ajudi a redactar el plec de bases del giny que unirà les dues parròquies a través del pic de Carroi. Aquest dimecres s’ha publicat l’edicte d’un plec que haurà de preveure tots els estudis tècnics i jurídics necessaris per un giny d’aquestes característiques. El següent pas serà treure la concessió que la cònsol d’Andorra la Vella preveu que sigui a principi del 2021.

La publicació aquest dimecres al BOPA es fa després que les majories comunals tant d’Andorra la Vella com de la Massana aprovessin la necessitat de treure a concurs l’assessorament tècnic per redactar el plec de bases del concurs.

Demanen un equip pluridisciplinari amb advocat i tècnics de diferents rams com ara el del transport per cable, de geologia i medi ambient que hauran de determinar els estudis que hauran de fer i presentar els aspirants a la concessió del telefèric. L’equip d’assessors té ara temps fins al 7 d’octubre per aspirar a redactar el plec i també formar part del jurat que triarà el concessionari final del telefèric del pic de Carroi, ha explicat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol.



Marsol diu que la tria de l’equip es podria fer a final d’octubre i el guanyador tindrà un mes per redactar el plec de bases. La voluntat és que pugui estar enllestit aviat per treure el concurs del giny en uns mesos.

Per la part de la capital Marsol ha dit que la concessionària podrà triar entre els tres terrenys que proposa el comú per a la sortida del giny que estan entre l’antic aparcament d’autobusos davant del Govern, uns terrenys de Santa Coloma o l’aparcament dels Pouets, però que seran lliures d’aportar altres espais.

Ha recordat, a més, que el projecte del telefèric de Carroi no tindrà cap cost per a la ciutadania ja que l’assumirà l’empresa guanyadora.