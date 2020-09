L’Espai Ermengol proposa dues visites guiades sobre història i gastronomia i una ruta sobre climatologia

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell proposa per aquest mes de setembre tres propostes guiades diferents: 2 visites guiades -una sobre història i l’altra dedicada a la gastronomia- i 1 ruta guiada sobre climatologia.

Aquesta proposta s’iniciarà precisament aquest diumenge 13 de setembre amb la visita guiada ‘Els passos de la memòria. La Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial’‘ a càrrec de la guia i tècnica de Patrimoni, Pilar Aláez. El punt de sortida serà la Casa dels Parcs del Pirineu (duana vella). Aquesta visita guiada és gratuïta, té una durada de 1h i 20 minuts, aproximadament. Cal fer inscripció prèvia a Turisme Alt Urgell i les places són limitades (màxim 25 persones).

La visita consisteix en un recorregut per diversos espais de la ciutat que van ser escenari del pas o l’estada temporal de persones que acabaven de creuar la frontera fugint del conflicte bèl·lic. La ruta té el seu inici a la Duana vella i continua després pel Parador de Turisme -on antigament hi havia hagut la presó i el jutjat-, l’Espai Ermengol i el Pati Palau per finalitzar a l’Hotel Andria, on es van allotjar famílies jueves que eren perseguides pel règim nazi.

Sortida guiada sobre el clima al Parc Natural del Cadí-Moixeró

Per al dimarts 22 de setembre, l’Espai Ermengol té preparada una nova proposta. En aquest cas es tracta de la sortida guiada ‘El clima al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Casa en Coll pel torrent de l’Olla’ a càrrec d’Albert de Gràcia, de MeteoPirineus Catalans. En aquesta ruta es parlarà sobre els elements descrits a l’exposició del clima del Parc Natural del Cadí-Moixeró, en un entorn natural únic a tocar de la Seu d’Urgell.

La sortida serà a les set de la tarda des de l’Espai Ermengol per arribar a la Casa en Coll pel torrent de l’Olla. Té una distància de 10 quilòmetres i un desnivell de 350 mestres. De dificultat moderada, amb forta pujada al torrent de l’Olla.

Els i les participants cal que portin beguda, sopar, frontal, calçat de muntanya i roba adient a les condicions del temps. El grups serà d’un màxim de 40 persones. La sortida és gratuïta però cal fer inscripció prèvia a Turisme Seu.

El patrimoni gastronòmic de la Seu d’Urgell

La tercera proposta programada per l’Espai Ermengol per aquest mes de setembre és la ruta 7 de Menja’t l’Alt Urgell: ‘Del patrimoni gastronòmic a la Seu d’Urgell‘. Aquesta ruta tindrà lloc el dissabte 24 de setembre, a les sis de la tarda a l’Espai Ermengol. Primer de tot es visitarà el mateix l’Espai Ermengol de la mà de la tècnica de Patrimoni Pilar Aláez fent la ruta del formatge, amb la degustació dels productes de la Cooperativa Cadí maridats amb infusions pròpies dels Pirineus de la mà de la Vicky, de L’Infús. Seguidament la ruta continuarà pel carrer dels Canonges fins arribar a conèixer la Judit de la Formatgeria L’Abadessa on explicarà els formatges que elabora.

La sortida es finalitzarà al restaurant El Rastell, de la mà de l’Agustí i l’Adrià que oferiran un menú degustació. Aquesta ruta té un cost de 40 euros per persona. Cal fer inscripció prèvia a: www.menjatlalturgell.com o trucant al 635660931. Més informació sobre aquesta ruta a: https://menjatlalturgell.cat/ruta-del-patrimoni-gastronomic-a-la-la-seu-durgell