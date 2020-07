Tres detinguts a Escaldes per tràfic de drogues

Dos homes i una dona han estat detinguts a Escaldes per tràfic de drogues.

Així ho han informat fonts policials, que han afegit que se’ls han comissat petites quantitats d’estupefaents. Concretament cocaïna, MDMA i èxtasi. L’operació s’ha iniciat aquest dimarts al matí i encara continua, per la qual cosa no es descarta que hi hagi més detencions.

Dimecres hi va haver una altra operació contra el tràfic de droga, al carrer Prat de la Creu de la capital, en què es van comissar 55 grams de cocaïna i 25 de pasta base. Les mateixes fonts no han establert de moment si hi ha relació entre aquestes detencions.