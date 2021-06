S’inaugura el carrer Callaueta, una zona per vianants a Andorra la Vella

S’inaugura el carrer, transformat en un ampli passeig, amb un cap de setmana d’animacions, espectacles de música i dansa per a tots els públics, i activitats esportives. Conxita Marsol remarca que Prada Ramon – Riberaygua i Travesseres experimentarà en els anys vinents canvis profunds que el connectaran encara més a l’eix comercial principal.

El carrer Callaueta s’ha inaugurat aquest matí, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i de la corporació comunal, com la nova zona de vianants del barri de Prada Ramon – Riberaygua i Travesseres. El nou eix es posa en marxa per aportar una major qualitat de vida als ciutadans i amb l’objectiu que esdevingui un revulsiu que contribueixi a potenciar el comerç i la restauració al barri.

Amb la reforma, la via ha guanyat llum i comoditat i s’ha transformat en una àmplia rambla per a vianants per potenciar el passeig. El carrer Callaueta és el segon carrer transformat en exclusiu per a vianants a Prada Ramon, ja que fa uns mesos que al carrer Sant Esteve està restringit el pas de vehicles. Pròximament el passeig incorporarà arbres i bancs, un cop s’hagi establert convenientment la distribució de les terrasses dels establiments de restauració.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha remarcat durant l’acte inaugural que el projecte s’inscriu en les polítiques de pacificació engegades pel Comú en els darrers anys per posar el vianant al centre de les accions i fer d’Andorra la Vella una parròquia per a les persones. Així doncs, ha recordat projectes com les reformes per connectar a peu La Margineda i Andorra la Vella i la transformació de l’avinguda Meritxell, un canvi que ha servit també per connectar l’eix comercial amb Prada Ramon, un barri que concentra més de 600 negocis (una cinquena part dels comerços i empreses de tota la parròquia).

Conxita Marsol també ha ressaltat que a l’obra que s’ha estrenat se li han de sumar altres canvis profunds previstos per als anys vinents que contribuiran a impulsar aquesta part d’Andorra la Vella i donar-li visibilitat, com la reforma dels passatges Europa, Aigüeta i Biscariet; l’obertura des de l’aparcament del Parc Central per potenciar l’entrada natural cap al barri; i la construcció de les noves oficines d’Andorra Telecom, que aportaran un important flux diari de visitants. A més, la construcció d’un centre comercial al terreny de l’antic aparcament del Fener permetrà consolidar fins a 900 noves places d’aparcament al centre de la capital. Tot plegat permetrà integrar la zona comercial a l’eix principal.

Les obres de transformació del carrer Callaueta han suposat una inversió de 400.000 euros.

Dos dies de dinamització

Per celebrar l’estrena, el Comú d’Andorra la Vella conjuntament amb l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, ha organitzat avui dissabte i demà diumenge, amb l’eslògan ‘Callaueta viu’, un grapat d’activitats gratuïtes adreçades a tots els públics.

El programa ha arrencat al matí amb un concert de música en directe amb el cantautor Chris Aguilar, guanyador del programa televisiu Popstar, i seguirà a la tarda (17.30 h) amb una flashmob amb l’escola TC de dansa; la Cercavila de les flors amb artistes caracteritzats que amenitzaran la zona (18.30 h) i una sessió de música amb el DJ Richy Vuelcom (19.30 h).

Demà diumenge hi haurà una masterclass de fitness amb l’esportista Hocine Haciane (11 h) i el xou El gran concurs: un espectacle creat per a famílies i interactiu on el públic serà el protagonista (12.30 h).

La posada en marxa de la nova àrea de vianants, a més, s’ha fet amb una escenografia específica i tot el carrer s’ha transformat en un món florit, amb decoració adaptada a l’esdeveniment.