El Govern dona suport al projecte artístic l’ANDART

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Silvia Riva, l’adjudicació d’una subvenció econòmica de 20.000 euros a la biennal d’art l’ANDART, organitzada per l’empresa Reunió de Papaia, Projectes Culturals. La iniciativa, que ja acumula tres edicions entre el 2015 i el 2019, ha portat a Andorra artistes internacionals de reconegut prestigi relacionats tant amb el l’andart (art de la terra, de la natura, del paisatge…) com amb l’escultura contemporània, i ha comptat amb la participació d’un bon nombre d’artistes andorrans.

En l’edició d’enguany, que tindrà lloc entre els dies 1 de juliol i 15 de setembre del 2021, el Ministeri de Cultura i Esports ha considerat convenient donar suport econòmic a la iniciativa per contribuir a desenvolupar un certamen artístic que s’està consolidant com un nou pol d’atracció de turisme sostenible i amb un bon ressò internacional en un àmbit interessant per a Andorra: l’artístic.

Com a incentiu afegit, cal tenir en compte la revitalització d’uns espais de molt valor històric, però poc coneguts pels ciutadans d’Andorra, com ara la fàbrica de la llana el 2017 o la zona FEDA d’Engolasters el 2019.