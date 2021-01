Mijares suma punts a la Copa d’Europa de Vaujany

Aquest dissabte s’ha disputat la primera jornada de la Copa d’Europa d’eslàlom femení a l’estació francesa de Vaujany, amb Mireia Gutiérrez i Carla Mijares. Gutiérrez no ha completat la primera mànega, mentre que Mijares ha aconseguit puntuar en Copa d’Europa en ser 28a.

Carla Mijares ha estat 28a i ha sumat 3 punts de Copa d’Europa a la cita francesa. El seu temps ha estat de 1.44.78, a 7.47 de la guanyadora, la sueca Elsa Fermbaeck, que s’ha imposat amb 1.37.31. Mijares ha finalitzat 28a després de fer el 37è temps en la primera mànega.

Mijares havia competit aquesta temporada en dues Copes d’Europa, a Klausberg el passat mes de desembre, sense poder completar les curses.

Pel que fa a Mireia Gutiérrez, l’esquiadora andorrana no ha pogut finalitzar la primera mànega.

Demà es disputa una nova jornada de Copa d’Europa d’eslàlom a la mateixa estació francesa.

Max Tissot, director d’alpí, ha exposat que es tracta d’un “resultat molt positiu per a Carla. Sortia la 69, no ha agafat els 30 en la primera mànega per mig segon, i en la segona s’ha mantingut allà, amb una mànega sòlida, i al final acaba 28a. Una mica lluny de temps, però hi ha una part molt positiva, que és que ha aconseguit fer dues mànegues sòlides a un nivell prou correcte. Hem de treballar amb la millora d’alguns detalls, però el resultat d’avui ens donarà confiança i sobretot ànims per la cursa de demà. Per altra banda, la Mimi malauradament sortia la 19, amb un bon dorsal, però no ha aconseguit finalitzar la primera mànega. Demà tornem a la mateixa pista, que està en unes condicions perfectes per fer un segon eslàlom de Copa d’Europa, i esperem que les dues representants d’Andorra estiguin a baix amb un bon resultat”.