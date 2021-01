Esteve es manté en el nivell en l’esprint del Tour de Ski

El Tour de Ski és en la recta final. Avui era el torn per a una nova prova esprint, la segona d’aquesta edició. Irineu Esteve ha finalitzat en la 50a posició i és 26è en la general.

Avui era dia de lluita en el Tour de Ski, a una distància que no és la millor per a les característiques d’Irineu Esteve. Amb tot, l’andorrà ha perdut només 22 segons, un temps similar al que va perdre a l’esprint de la primera jornada del Tour a Val Müstauir, per situar-se en la 50a plaça de la jornada. Al final del dia, es troba en la general en la 26a posició.

Avui ha estat 50è amb un crono de 3.37,12, a 22.64 del millor registre, que en les qualificacions ha estat l’italià Federico Pellegrino, amb 3.14,48. Amb aquest temps, se situa 26è en la general, amb +8.49 respecte al líder, que continua sent el rus Alexander Bolshunov, ara amb 2h59.38.

Demà finalitza el Tour de Ski, amb els 10km finals mass start, també a Val di Fiemme.

Joan Erola, entrenador, ha explicat que “ha sigut molt semblant al que vam fer a Val Müstair, hem perdut uns 22 segons i és una mica el que ja esperàvem, ja teníem present que perdríem aquest temps. Ara ja estem pensant en la cursa de demà”.