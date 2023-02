La JSA anima a la joventut a votar en les properes eleccions generals

Maria Nazzaro i Tomàs González de la JSA (PS)

Els representants de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA), Maria Nazzaro i Tomàs González, han fet una crida a la joventut animant-la a participar en les properes eleccions generals. “Per a poder canviar tant la participació com per a defensar els nostres projectes de futur, cal que ara sortim, participem i votem. Diguem la nostra”.

Nazzaro i González han destacat la importància d’exercir el dret a vot i han mostrat la seva preocupació pel que fa a les baixes dades registrades en els darrers comicis, que van ser les eleccions comunals del 2019. “Els joves han de saber que les decisions que prenen els polítics també ens afecten directament com, per exemple l’accés a l’habitatge, al mercat laboral, les condicions de treball… Són moltes coses les que deixem a les seves mans i no podem fer-ho sense dir-hi la nostra ni participar”.

La JSA ha fet un balanç positiu de les polítiques adoptades en matèria de joventut durant la legislatura 2019-2023, sobretot amb l’Acord de Joventut treballat amb les formacions parlamentàries i aprovat pel Consell General -i que va néixer de la proposta dels socialdemòcrates l’any 2020-; la creació d’una xarxa parlamentaria de joves a l’OSCEPA; i la inclusió del Fòrum Nacional de la Joventut dins la Comissió d’habitatge.

Nazzaro i González també han recordat la rellevància que ha tingut comptar amb el conseller general més jove de la història d’Andorra dins de l’arc parlamentari, Roger Padreny, un exemple que han aprofitat per a encoratjar al col·lectiu a participar en política, sigui quina sigui la seva ideologia, per tal de “representar millor les diferents realitats i necessitats presents i seguir aportant una visió des dels joves”.