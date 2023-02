Cande Moreno, 18a a la combinada dels Mundials

Cande Moreno (FAE)

Els Campionats del Món de Courchevel-Méribel s’han obert avui, 6 de febrer, amb la combinada femenina, prova en què l’andorrana Cande Moreno ha estat 18a. L’andorrana supera així la 19a posició de Mireia Gutiérrez en l’històric de participacions andorranes en un Mundial d’esquí alpí en categoria femenina.

Moreno aconseguia la 25a plaça a la primera mànega -supergegant- amb +2.98 respecte a la més ràpida, que ha estat la italiana Federica Brignone amb 1.10.28. “He lluitat bé la baixada, no era fàcil i el més important és que m’he quedat a dins”, ha explicat l’esquiadora respecte a aquesta primera mànega en què s’ha trobat una neu “més fàcil del que em pensava”, per la qual cosa reflexionava: “Penso que podria haver deixat anar una mica més, però el més important és que estic a l’arribada, que era el que més m’havia costat aquest any en aquesta disciplina”.

A la segona ronda -eslàlom-, l’andorrana sortia al darrera, però no aconseguia fer una bon resultat i finalitzava la 18a de la mànega i també de la classificació final. L’andorrana explicava com ho havia viscut: “És una sensació una mica agredolça, per una part estic contenta perquè he acabat la carrera i està bé acabar carreres. Me’n porto el resultat del supergegant, que per molt que no sigui un gran resultat, sí que em calia aquesta temporada. El que tinc clar és que de cara a pròxims esdeveniments d’aquest tipus, penso que la preparació ha de ser molt més gran si volem fer un bon resultat en una disciplina així. Està claríssim que amb tres o quatre dies d’entrenament no és suficient per a l’eslàlom i jo personalment no em conformo amb fer una mànega com la que he fet. Tant de bo hagués fet una millor mànega d’eslàlom. És cert que tampoc era el gran objectiu d’aquests Mundials”.

“La mànega de supergegant d’avui em serveix com a entrenament perquè és una pista que no conec i té el seu què”, ha continuat explicant Moreno. “Òbviament ara ja estaré al meu medi, per al que em preparo i entreno tot l’any, així que penso que serà molt més fàcil que la carrera d’avui, i penso que podré ser més competitiva”.





El millor resultat en combinada per a Andorra

Aquesta 18a posició és el millor resultat de la història andorrana en combinada i en categoria femenina en un Campionat del Món. Aquest el tenia Mireia Gutiérrez, quan va ser 19a als Mundials de Val d’Isère de 2009 en aquesta prova. Així ho ha analitzat Moreno: “Està bé saber-ho, però em quedo amb ganes de més, està clar. Penso que tant al supergegant com a l’eslàlom podria haver fet millors mànegues. Al final, el resultat és un número per a mi, i per més que serveixi per a moltes coses, no és el que em fa més feliç”.

Vidosa: “Ens serveix com a experiència”

Roger Vidosa, director de la secció d’esquí alpí de la FAE: “L’objectiu era, per a la Cande, esquiar la pista de supergegant, amb un traçat similar amb què es trobarà el dia del supergegant. Ha tingut parts bones, sí que és veritat que ha fallat en un intermig i no l’ha situat el suficientment a prop com per a anar a buscar una bona posició dins del top12, top15 que tenia als Jocs Olímpics. La conseqüència és que a l’eslàlom ha sortit de les últimes, la pista estava un pèl pitjor que les que baixen primer, i si afegim que la disciplina de la Cande no és, ni molt menys, l’eslàlom, el resultat d’avui no és bo, però ens serveix com una experiència més per a les pròximes curses, pel que tinguem pel davant que és el descens i el supergegant, i de cara a pròximes cites de Copa del Món”.





Ara, velocitat pura

A partir d’aquest dimarts, els Campionats del Món agafen velocitat en la categoria femenina. Per davant estan el supergegant i el descens, proves en què Cande Moreno hi participarà. Demà dimarts tindrà una primera sessió d’entrenament de descens, mentre que el dimecres serà dia de cursa amb el supergegant. Dijous i divendres seran les dues últimes jornades d’entrenament de descens, prova que viurà el seu dia de cursa el dissabte 11.