El Parc Central esdevindrà el nou espai de creació i exposició artística andorrana del grup La Xarranca

El nou espai de La Xarranca al Parc Central (AndorraCapital)

L’associació La Xarranca, que agrupa els creadors artístics d’Andorra, comptarà abans de l’estiu amb una sala de 120 metres quadrats al Parc Central, a Andorra la Vella. El nou espai creatiu serà pluridisciplinari: farà les funcions de sala d’exposicions, s’hi oferiran activitats i xerrades, i s’organitzaran tallers infantils aprofitant la ubicació cèntrica del local i el volum d’usuaris del parc.

La cessió gratuïta del local es farà efectiva inicialment per dos anys. Així s’ha explicat avui en una roda de premsa, amb la presència de la cònsol major, Conxita Marsol, i del conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, d’una banda; i de Mar Garcia i Mireia Tarrés, de la junta directiva de La Xarranca, una entitat que compta amb una setantena de socis.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha mostrat la satisfacció per impulsar un nou projecte que complementa el vessant artístic i cultural del Parc Central. Aquesta cèntrica zona verda, a banda de ser un gran espai de jocs infantils i de repòs, acull des del març de l’any passat el Centre d’Art d’Andorra la Vella, cedit al Govern com a sala d’exposicions. A banda, el Comú hi va instal·lant de manera progressiva escultures d’artistes nacionals, fet que transforma el Parc Central en una galeria a l’aire lliure.

La Xarranca tindrà, doncs, la seu central al Parc Central d’Andorra la Vella d’aquí a pocs mesos. La previsió situa el final dels treballs d’adequació, que assumirà el Comú, al mes de maig. Les exposicions de La Xarranca actualment es fan en un hotel d’Escaldes-Engordany, després que l’entitat hagués hagut de deixar fa uns mesos ‘La peixera’ -que ocupava als baixos de l’antic CIAM gràcies a un conveni amb el ministeri de Cultura- perquè el comú escaldenc va decidir recuperar l’espai per al projecte Caldes.

Així ho han explicat la presidenta de La Xarranca, Mar Garcia, i la secretària de l’entitat, Mireia Tarrés, que han agraït la cessió d’aquest local tan cèntric al cor de la capital i que permetrà que els artistes tinguin més visibilitat alhora que afavorirà la programació d’activitats, en especial, de tallers infantils.