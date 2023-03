Joan Vinyes Jr, es decideix pel Campionat de Catalunya “off road”

Joan Vinyes Jr al volant del seu cotxe (FotoEsport)

Després d’una primera experiència el mes de desembre passat, Joan Vinyes jr està decidit a tornar als escenaris de terra catalans, per a competir en el Campionat Catalunya de Resistència. Així doncs, dissabte que ve (dia 11) tornarà a l’escenari del seu debut, Circuit de Lleida, per a situar-se al volant del Peugeot 205 preparat per Marc Barcons. Precisament amb aquest experimentat pilot, Vinyes compartirà la mecànica esmentada en les proves del certamen català de l’especialitat.

Les quatre jornades “off road” programades per la Federació Catalana d’Automobilisme (FCA), es disputaran en dos traçats, dues en el Circuit de Lleida i les altres en el Circuit de Mollerussa.

La “Diada winter off-road de Lleida” es disputarà el cap de setmana, amb un programa horari, pel que fa a la resistència, que s’iniciarà a les 13 hores, amb les verificacions administratives i tècniques. A les 15:15 hores, està previst que comencin les 3 hores de resistència SENSE mànegues d’entrenaments previs, ni lliures ni oficials. Tan sols, 15 minuts abans de posar en marxa la prova, es durà a terme la comprovació dels “transponders”.

El jove pilot de la saga Vinyes, afronta el repte amb l’objectiu de continuar provant-se al volant d’un cotxe de competició: “La primera experiència va ser molt positiva i vaig poder comprovar en primera persona la dificultat que suposa competir amb rivals molt a prop i amb mecàniques semblants. Soc conscient que em queda tot per aprendre, tindré rivals molt experimentats al meu voltant. Com deia, la cursa del desembre va ser molt dura, però vaig aprendre molt. Tinc curiositat per a continuar aprenent en un món que m’ha estat molt proper des de petit”.

El segon capítol del seu aprenentatge el té molt a prop. El dissabte que ve, a partir d’un quart de quatre de la tarda, sortirà des d’una graella envoltat de rivals, tots buscaran el triomf després de tres hores de competició.