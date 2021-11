Hysteriofunk i la Jonca s’uneixen en un concert simfònic per celebrar els 25 anys del grup de rock

La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, celebra el diumenge 21 de novembre, a les 12 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino, el tradicional Concert de Santa Cecília. En aquesta edició se celebra el 20è aniversari de la Jove Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (Jonca) i el 25è aniversari d’Hysteriofunk, que s’uneixen en un concert especial per unir les melodies d’un dels grups de rock més emblemàtics del Principat d’Andorra. Les entrades es posen a la venda a través de la web www.onca.ad amb un cost de 5 euros.

La producció, titulada “Jonca & Hysteriofunk, celebració vintage“, comptarà amb músics de la Jonca amb la col·laboració de músics professionals de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció del director artístic de la Fundació, Albert Gumí. Gumí explica que “és una col·laboració amb un dels grups de rock amb més trajectòria del nostre país. A proposta del grup s’han escollit set temes i jo, com a director artístic, he fet els arranjaments per a cordes”. I assegura que “m’he trobat amb una música que rítmicament està molt elaborada i amb uns harmònics molt interessants. Per tant, ens trobarem amb un còctel que tindrà un producte on es podrà veure i escoltar la força del rock, com també l’elaboració de la música clàssica“.

Per la seva banda, Oriol Vilella, guitarrista del grup Hysteriofunk, exposa que “estem molt contents i emocionats per aquesta oportunitat que ens brinda la Fundació ONCA de poder interpretar els nostres temes amb orquestra, que és un somni que teníem al cap des de feia molt temps. Sempre pensàvem amb aquesta possibilitat i ara que s’ha fet real perquè és molt emocionant”. A més, Vilella explica que “la idea de tot això és enregistrar-ho per editar un disc del 25è aniversari amb orquestra“.

El programa consta d’un total de nou peces musicals amb 34 músics sobre l’escenari, que faran un recorregut històric del grup de rock andorrà amb la interpretació de peces com Empapada o Jesuis la merde. Amb tot, el director artístic de la Fundació ONCA assegura que “una vegada més seguim amb la línia de la fundació de crear sinergies entre institucions i entitats culturals i musicals del país. 25 anys d’Hysteriofunk i joves músics i veterans que compartiran experiències plegats”.