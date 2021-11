Cinc mesos d’un dels judicis més transcendentals de la història recent: la causa primera de BPA

El 15 de gener de 2018 va començar la vista oral de la causa primera de BPA, on s’acusa una vintena d’exgestors del banc intervingut per blanqueig de capitals. Concretament, del grup de Gao Ping, que usava com a intermediari l’empresari Rafael Pallardó. Des de llavors hi ha hagut diverses suspensions i ajornaments i fa cinc mesos va reprendre’s.

Enric Anglada, president del tribunal que tracta l’afer, ha afirmat que és el judici més anòmal que ha jutjat en 43 anys de carrera. Ho diu en referència al fet que Joan Pau Miquel, l’exconseller delegat, ha estat donant la seva versió dels fets durant 4 mesos, i això no és gens habitual.

Però també hi ha hagut el llarg interrogatori de vuit sessions d’Alfons Alberca, el fiscal general, a l’acusada Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig. Amb la particularitat que ella no va respondre cap de les qüestions.

Fonts relacionades amb l’afer asseguren que la vista podria allargar-se almenys fins al juny vinent. La causa va començar dies després de la nota del FinCEN nord-americà, la unitat contra el crim financer d’aquest país, que va provocar la intervenció de l’entitat financera el 2015.