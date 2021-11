Prop de 300 persones participen en la 29a edició de la Mostra Gastronòmica a Ordino

Es reprèn la Mostra Gastronòmica de la parròquia, que arriba a la 29a edició, després d’un any d’aturada per la pandèmia. En aquesta ocasió amb 270 participants,100 menys que en l’última edició, per les restriccions d’aforament. Tot i això una jornada festiva i on s’han pogut tastar tota mena d’elaboracions.

Torna la Mostra Gastronòmica d’Andorra. En aquesta ocasió amb 22 plats que s’elaboren en estands.

Una quinzena de restauradors han format part de l’esdeveniment, que s’ha celebrat en format reduït per les mesures sanitàries, però on els assistents han pogut tastar plats molt variats.

Plats que els restauradors elaboren especialment per a aquesta mostra. L’objectiu és que la gent tasti els productes de proximitat.

Una jornada deliciosa on a través de l’aplicació els comensals han votat el plat més tradicional i el més original. Un reconeixement que s’han endut l’Hostal Palanques i l’Hotel La Coma.

La cònsol menor d’Ordino ha remarcat que aquesta és una bona oportunitat perquè els restauradors mostrin els seus plats i les novetats que han incorporat a les seves cartes.

L’esdeveniment no hauria estat possible sense la col·laboració dels alumnes del Lycée Comte de Foix, atents a les necessitats de cada taula.