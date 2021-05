Encamp adjudica les obres del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa per iniciar-les a principis de juny

El Comú d’Encamp ha adjudicat avui, en un consell de Comú extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia, les obres de remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, per tal de poder iniciar l’actuació a principis de juny, tenint en compte que la climatologia de la vila només permet treballar-hi durant una part de l’any.

Durant la propera setmana s’informarà als veïns i comerciants de la zona concreta per on es començarà l’actuació. Aquesta primera fase es concentrarà en els extrems nord (carrer de les Pistes) i sud (carrer de les Abelletes).

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “l’obra durarà uns 16 mesos en total“, i per tant, “cal avançar tot el possible abans de l’obligada parada per l’hivern“, és per això que s’ha avançat 15 dies l’adjudicació, sense esperar a la propera sessió ordinària del Consell de Comú.

Al concurs públic s’han presentat 7 empreses i la millor puntuació ha estat per l’empresa COPSA, a qui s’han adjudicat les obres per un import de 1.558.056,66 euros.

La remodelació d’aquest eix vertebrador de la vila consistirà en refer el ferm, els serveis, ampliar les voravies, col·locar nou mobiliari, canviar la il·luminació, fer punts de recollida d’escombraries tancats i coberts i reconstruir la caseta de turisme en una nova placeta just a la meitat del carrer, creant un nou espai de dinamització a la part alta a tocar de la zona d’aparcament dels autobusos.

Els socialdemòcrates, favorables a avançar l’inici de les obres, avisen que controlaran que es compleixin els terminis

Vist que la climatologia del Pas de la Casa afecta el calendari d’execució dels treballs que s’hi volen desenvolupar, els consellers del Partit Socialdemòcrata d’Encamp han vist “oportú” que se celebrés un Consell de Comú extraordinari per poder aprovar l’adjudicació de les obres de remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, ha explicat el líder socialdemòcrata d’Encamp, David Rios.

En aquest sentit, i “pensant en el poble del Pas de la Casa i la necessitat que es facin el més aviat possible”, els consellers socialdemòcrates no només han acceptat que es celebrés un consell extraordinari -la majoria va demanar a les formacions de l’oposició el parer- sinó que també han votat favorablement a l’adjudicació.

Malgrat tot, i com a oposició, Rios ha manifestat que el que faran ara és “controlar que els terminis es compleixen, i que es respecta el marc pressupostari”.