Els residents dels centres sociosanitaris podran tornar a rebre visites de familiars

S’aixeca la suspensió de les visites de familiars als residents dels centres sociosanitaris. Una mesura que va haver de prendre el Govern davant l’empitjorament de la situació sanitària en aquesta segona onada de la pandèmia del coronavirus i que ara, després de modificar el Decret del 28-10-2020, s’ha actualitzat a la situació actual.

En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha indicat que en els darrers dies s’ha observat una evolució favorable de la situació epidemiològica del país i s’ha considerat necessari revisar el règim de visites per afavorir, alhora, la salut psicoemocional d’aquestes persones. Aquestes visites, però, s’han de fer d’acord amb les mesures excepcionals per fer front a la infecció de la COVID-19.

Així doncs, amb la modificació del Decret, en residències assistides es permeten les visites d’un familiar per resident i sempre que cap d’aquestes persones no presenti símptomes de malaltia aguda o no estigui sotmesa a una mesura d’aïllament domiciliari.

Cada centre estableix el temps de les visites, així com les franges horàries, sota demanda de cita prèvia.