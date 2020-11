Jover informa que es treballa per flexibilitzar l’accés als ERTO

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat que el Govern treballa per flexibilitzar l’accés als ERTO per part de les empreses.

Concretament, es treballa “per poder objectivar” el perill de la viabilitat del negoci, que és un dels dos supòsits pels quals es pot sol·licitar adherir-se al programa de Suspensions Temporals dels Contractes de Treball. L’objectiu d’aquest treball no és altre que flexibilitzar i facilitar l’accés al programa.

Jover ha recordat que l’altre supòsit previst a la Llei per la qual s’estableixen els programes de Suspensió Temporal dels Contractes de Treball i la Reducció de Jornada és una caiguda de la facturació del 50% o més.

SORT QUE ÉS TEMPORADA BAIXA

El Govern és conscient que les mesures adoptades tant a França com a Espanya, i en concret a Catalunya, de restricció de la mobilitat tenen una afectació en l’activitat econòmica del país. Per això també s’estudien mesures de suport al teixit productiu com la flexibilització dels ERTO.

De tota manera, el ministre de Finances ha valorat la “sort” que les mesures per frenar la segona onada de Covid-19 s’han adoptat ara al novembre, que “tradicionalment és temporada baixa”. Així, malgrat que tindran “un impacte significatiu”, aquest “no serà tan important” com ho hagués pogut ser si hagués sigut en temporada alta.