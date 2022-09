El perill de fumar al volant

De moment, fumar mentre es condueix no està descrit com a infracció i, per tant, no està prohibit. Tanmateix, aquest acte pot arribar a ser sancionable en alguns països europeus. Això és així perquè alguns reglaments adverteixen que “el conductor d’un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció que garanteixin la seva pròpia seguretat, la de la resta dels ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via”.

Davant d’aquest fet, en alguns d’aquests països, és l’agent de circulació qui determina si l’actuació del conductor, amb el vehicle en marxa, és punible o no. Serà, doncs, al seu criteri. Davant d’aquesta possibilitat val la pena pensar-s’ho dos cops.

Què ocorre quan el conductor decideix fumar? Buscar el cigarret i l’encenedor obliga a retirar la mà del volant i la vista de la carretera, igual que per a encendre’l. Posteriorment, subjectar el cigarret, intentant posar les dues mans sobre el volant, però sense poder fer-ho amb fermesa, suposa que el conductor no té la mateixa capacitat de reacció davant possibles imprevistos.

A, això, se li suma el perill que caigui la cigarreta encesa dins del cotxe, fet que ha provocat seriosos disgustos a més d’un conductor. A més, el fum pot afectar la nostra visibilitat en conduir.

Igualment, encendre un cigarret durant la conducció augmenta en gairebé un 50 per cent la possibilitat de patir un incendi. A més, és una de les distraccions més comunes al volant, multiplicant per 1,5 el risc de tenir un accident.

Tan greu com les distraccions és el fet de llançar burilles per la finestra. En la majoria de països europeus, aquest comportament, està considerat com una infracció molt greu.

