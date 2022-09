Vacunes del gos per a viatjar a Europa

Les vacunes protegeixen el teu gos de nombroses malalties. I és fonamental deixar-se assessorar pel teu veterinari per a saber quines són les que ha de portar. Per exemple, la vacuna de la ràbia és obligatòria per als gossos a tota Espanya, a excepció de Galícia, Astúries, País Basc i Catalunya. Els veterinaris recomanen posar-la, igual que aconsellen inocular les que protegeixen contra el parvovirus, el borm, l’hepatitis, la leptospirosi i la parainfluenza.

Parlem de les vacunes que s’exigeixen per a viatjar per Europa. La vacuna de la ràbia és obligatòria per a visitar qualsevol país europeu. La seva inoculació ha de quedar reflectida en el passaport de l’animal mitjançant un segell: la vacuna ha d’estar posada, com a mínim, tres setmanes abans del viatge.

Alguns països també exigeixen una prova d’anticossos de la ràbia per a assegurar-se que l’animal no pateix la malaltia ni pot transmetre-la. A excepció de Finlàndia, Irlanda, Malta, Noruega i Irlanda del Nord, en la resta dels destins europeus també demanen un justificant que l’animal ha seguit un tractament contra la tènia. Els antiparasitaris han de subministrar-se tres dies abans del viatge, com a màxim, i els ha de receptar el veterinari.

En qualsevol cas, i per a evitar problemes, el millor és informar-se en l’ambaixada o consolat del país de destinació.

Per Consumer/eroski.com