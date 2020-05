El Canal 33 estrena ‘Maleïda 1882’, que recrea l’expedició de Jacint Verdaguer a l’Aneto

El Canal 33 de Televisió de Catalunya oferirà aquest dijous dia 14 a la nit (23.10 h) l’estrena televisiva de ‘Maleïda 1882’, la pel·lícula documental que narra les ascensions que va fer el cèlebre poeta i religiós Jacint Verdaguer a les muntanyes dels Pirineus i especialment la que va dur a terme a l’Aneto.

Una part del film va ser rodada a la Seu d’Urgell, a l’entorn de la Catedral, i per això en aquesta escena hi apareixen figurants urgellencs. La resta de l’obra es va filmar en d’altres localitzacions pirinenques. La producció es va estrenar a les sales de projecció l’agost de l’any passat i se’n va fer una projecció a Cinemes Guiu.

Dirigida per Albert Naudín i protagonitzada per l’actor Lluís Soler, ‘Maleïda 1882’ recrea la gran travessa pirinenca de Verdaguer i l’ascens que va dur a terme a la Maleïda (Aneto), en una època en què el muntanyisme com a activitat esportiva encara era molt desconegut als Pirineus.

De fet, la pel·lícula vol reivindicar el fet que, tot i que és conegut sobretot com a poeta, Mossèn Cinto Verdaguer va ser un autèntic pioner del muntanyisme i, de fet, se’l pot considera “el pare de l’excursionisme a Catalunya”, segons Albert Naudín, que volia “presentar la història des de l’èpica i l’exploració del Pirineu”, en una aventura que va servir al poeta d’inspiració per escriure el seu poema més famós, Canigó. El director del film, de fet, està vinculat a l’excursionisme català i ha admès que s’ha sentit molt identificat amb la figura de Verdaguer. Un personatge també molt recordat al Pirineu mateix on, per exemple, porten el seu nom una plaça de la Seu d’Urgell i un carrer de Castellciutat.

Recreació de la glacera del segle XIX

El poeta estava decidit a ascendir l’anomenada Maleïda i per fer-ho només comptava amb la seva energia, guies inexperts, mapes incomplets i unes sabates que, tal com queda reflectit en aquest film, feien molt complicat l’ascens. Naudín, amb el seu equip de filmació, es va enfilar “dalt dels cims” i van cercar glaceres situades a 1.000 quilòmetres de distància del Pirineu “per trobar les mateixes condicions que a les Maleïdes del segle XIX”. La recreació de com era llavors la glacera del massís de la Maladeta, combinada amb la caracterització de l’ascensió de Verdaguer, “van suposar sens dubte un gran repte que molts no s’haurien plantejat”, ha assenyalat.

El director detalla que ‘Maleïda 1882’ es mou entre la ficció, el documental i el reportatge. En un primer moment van pensar que havia de ser un documental però quan es va incorporar Lluís Soler al projecte va decidir ficcionar una part del film.

La pel·lícula està plantejada en tres temps: el primer és en temps actual amb un narrador (Bernat Gasull) que explica la història sobre el terreny; el segon és amb l’actor Santi Pocino, que interpreta un Verdaguer jove -moment en la qual hi apareix la Catedral de la Seu- i que fa el recorregut per les muntanyes; i al tercer hi apareix Lluís Soler, que interpreta el Verdaguer més gran abans de morir i que recorda “tot aquell moment i explosiu de la seva vida quan va explorar els muntanyes dels Pirineus”.