Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aneu amb compte en els viatges llargs, ja que poden sortir entrebancs que us poden dificultar els plans, encara que no està previst que us feu mal físicament, us poden sortir les coses una mica girades. A part d’això és important que sortiu amb els amics i amb la gent que us estimeu, us poden donar molt suport i us poden ajudar a veure les coses més clares, també estareu molt poètics i romàntics.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És molt possible que acabeu dient allò que no toca en el pitjor moment, mireu de frenar-vos abans de dir alguna cosa fora de lloc. De fet us serà una mica difícil, però si us esforceu podeu evitar situacions complicades. La sort és que sabreu arreglar les coses amb delicadesa. No deixeu que us facin enfadar els demés i tot anirà bé. Tot s’ha de dir, amb la parella les coses poden ser genials.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La vostra capacitat d’organització i poder de convicció serà molt gran i sense gairebé esforç tothom farà el que li demaneu. Però sabent això no vol dir que us pugueu passar, si ho feu us podeu trobar amb alguna sorpresa, ja que una cosa és demanar alguna cosa i l’altra és passar-se, que us quedi ben clar. Per altra banda en qüestió de lligar sembla que ho teniu molt bé, ja cal que ho aprofiteu, si podeu.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Els diners estaran a favor vostre i sense cap problema n’arribaran a les vostres butxaques, mireu de no passar-vos en el gastar i tot anirà bé. També seran uns bons dies per a poder fer moviments en el camp de la feina, on hi haurà sortides noves i possibilitats per a promoure diferents projectes. No deixeu coses a mitges i, si convé, parleu amb persones que us puguin obrir portes a les vostres idees.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

És molt fàcil que lligueu amb persones d’una edat més avançada que la vostra, potser no serà per molt de temps, però de ben segur aprendreu moltes coses amb aquestes relacions esporàdiques que, si podeu i voleu, poden sorgir. Cal tenir clar que anireu massa directe al gra i, això, us pot ser molt bo o molt dolent, segons us ho munteu, espero que no feu gaire merder i sapigueu fer les coses amb tacte.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot i que sembli que esteu tranquils, per dins estareu fets un sac de nervis i cal que us calmeu per a poder fer les coses tal com toca. Respireu a fons i deixeu que les coses vagin venint per elles soles. La cosa està en que estareu molt sensibles i tot us afectarà més del normal provocant molts nervis i també mal rotllo, us aconsello que busqueu coses més aviat divertides per a trencar aquesta història.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Molta responsabilitat, molta serietat i una gran necessitat de seguretat faran que estigueu pensatius i més aviat melancòlics. Heu de buscar la manera d’estar més alegres i trobar els punts positius a tot el que feu i us passa, de fet és l’única manera d’estar alegres i gaudir de les coses bones de la vida. Potser és bo agafar-se les coses mitjanament bé perquè si no acabareu posant les piles a algú i no cal.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Podeu quedar molt bé en el camp de la feina i això és molt bo si teniu pensat fer algun canvi, tot i que heu de ser prudents amb els canvis i heu de buscar la seguretat abans de res. Tot i així la cosa pinta bé per a mobilitzar aquest apartat de la vostra vida. Per altra banda en el camp del lligar la cosa no està massa fàcil i és molt possible que si us passeu de la ratlla us piquin els dits, sigueu delicats.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Anireu ben bé a la vostra i tant és el que us diguin que fareu el que us vingui de gust. No està malament, però heu de tenir en compte que teniu responsabilitats que no podeu deixar de banda, feu el favor de portar-vos bé. En el tema de parella les coses sembla que estan molt esvalotades i cal posar-hi una mica de tranquil·litat, mireu de ser una mica romàntics i sobretot no exigir massa coses.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

És molt possible que tingueu alguna preocupació lligada a la figura del pare, estaria bé que aclaríssiu les coses tan aviat com pugueu, si no ho feu patireu i en realitat no cal, de vegades parlar de les coses és la millor solució. També haureu d’anar en compte amb la reacció dels amics que possiblement estiguin rebels i vulguin dirigir massa l’orquestra, si cal els freneu delicadament perquè no es passin.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Encara que les coses no us surtin com voleu i que fàcilment us facin crits per tot, no deixeu les coses a mitges que després les haureu d’acabar igualment, és molt important que defenseu els vostres actes i, si cal, doneu explicacions per allò que no entenguin, així tot serà més fàcil i sobretot no us quedareu a mitges tintes. Sortiu amb els amics que us anirà molt bé i encara agafareu més idees bones.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hi haurà molt moviment aquests dies i fàcilment us sentireu atabalats per tot el que es mou, però no heu de perdre la il·lusió, cal que us agafeu les coses per a aprendre i per a estar més preparats per al demà, així tot serà més divertit. Per cert, com que tindreu força sort en tot, aneu preparats per a recollir tot el que us vingui, potser no seran diners, però d’oportunitats, de ben segur que més d’una n’arribarà.