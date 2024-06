El Programa de Digitalització d’Empreses s’actualitza per a aportar solucions adaptades i personalitzades

El secretari d’Estat, Marc Rossell, durant la seva intervenció (SFGA)

El Secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha presentat aquest dilluns les novetats que incorpora el Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) amb l’objectiu de poder adaptar l’acompanyament que ja s’ofereix a les empreses del país per a aportar solucions bàsiques i essencials per a cada sector. “Amb les novetats reforcem el programa i impulsem la millora del nivell de maduresa digital del sector empresarial”, ha explicat Rossell.

Les novetats inclouen la possibilitat que les empreses que ho vulguin puguin sol·licitar una subvenció directa per a la contractació de serveis digitals bàsics per a cada sector (comerç, hostaleria, restauració i despatxos professionals), alhora que es dona sortida a una línia de solucions transversals per a tots. Les ajudes aniran dels 6.000 euros per a microempreses (d’1 a 5 treballadors) fins als 3.000 euros per a grans empreses (més de 100 treballadors). A tall d’exemple, es podrà subvencionar el desenvolupament de la pàgina web perquè esdevingui una botiga en línia, es podran sol·licitar formacions per a millorar el posicionament SEO o formacions en digitalització, pel que fa al paquet transversal.

Mentre que per al comerç s’ofereix subvencionar la digitalització de la gestió interna i la venda en línia, per a l’hostaleria i la restauració l’ajut s’acompanyarà d’un impuls a les eines per a fer reserves en línia i gestionar l’atenció al client. Als despatxos professionals també se’ls podrà subvencionar l’analítica de dades i l’impuls dels processos de digitalització.

Es facilita la demanda de subvenció, ja que es pot demanar en una única sol·licitud més d’un servei o solucions de digitalització. Els proveïdors que les empreses vulguin contractar per a les solucions hauran d’estar donats d’alta al catàleg de proveïdors de serveis i solucions digitals de la web d’Andorra Digital.

Marc Rossell ha ressaltat que l’actualització del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) anirà acompanyada d’una comunicació porta a porta perquè totes les empreses puguin conèixer les novetats i el Govern pugui acompanyar-les en aquest procés.





Andorra escala 12 posicions en la llista europea de transició digital

De forma paral·lela a la presentació del PDE, Rossell ha informat de les últimes dades publicades per l’Índex d’Economia i Societat Digital (DESI) que mesura el progrés dels països europeus en la transició digital. Les dades, que corresponen al 2023, apunten que Andorra se situa per sobre de la mitjana europea. En concret, es troba a la posició 11. Amb relació a l’últim informe del 2021, el Principat escala un total de 12 posicions i millora en 30 dels 32 aspectes analitzats.

L’índex analitza les competències digitals del país, les infraestructures digitals, la transformació digital de les empreses i la digitalització dels serveis públics. En els dos primeres aspectes Andorra està molt per sobre de la mitjana europea. De fet, el país es col·loca en la primera posició sent líder europeu en infraestructures de telecomunicació, i també en l’ús d’internet.

Pel que fa a la digitalització de les empreses i dels serveis públics, l’estadística indica que Andorra encara té espai de millora col·locant-se prop de la mitjana europea, però encara lleugerament per sota. Pel que fa als serveis públics es constata l’augment del nombre d’usuaris de l’Administració Electrònica i una millora de la disponibilitat en línia dels serveis públics digitals per a ciutadans i per a empreses.

És precisament en aquest marc que el secretari d’Estat ha destacat que el Govern ja ha impulsat diverses línies d’actuació per a augmentar cada vegada més els serveis digitals en línia de l’Administració així com l’acompanyament a la digitalització de les empreses. Bona mostra d’aquesta tasca és la presentació de les novetats al voltant del PDE.