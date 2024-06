La Seu: Tast de vins amb un maridatge de productes locals

Cartell anunciant el tast de vist i maridatge de productes a la Seu (Aj. la Seu)

L’establiment Conxita Vi i Queviures i Mas Bertran, amb la col·laboració de Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, han organitzat per al pròxim dijous, dia, 6 de juny, un tast de vins de la mà de Dani Cereijo, acompanyat d’un petit maridatge amb productes de Conxita Queviures i Cal Serni.

L’activitat tindrà lloc a les set de la tarda al soterrani del mateix Espai Ermengol. Com que l’espai on es desenvoluparà aquest tast és al soterrani, es recomana als participants que hi assisteixen una mica abrigats.

Per a participar-hi cal fer reserva enviant un missatge al número de WhatsApp 873 45 22 62. El preu de la inscripció és de 12 euros per persona. Les places són limitades.