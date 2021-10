Cultura adjudica els treballs per a la reconstrucció del campanar de l’església de Sant Vicenç d’Enclar

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació definitiva de la intervenció de reconstrucció del campanar de l’església de Sant Vicenç d’Enclar. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Construccions Roca per un import total de 187.312,52 euros, dels quals 80.000,00 euros a càrrec del pressupost 2021 i 107.312,52 euros del 2022.

Les obres tenen com a motivació principal, impulsar la reconstrucció del campanar. Tot i això, també es preveuen aborda temes com la reparació de les afeccions estructurals i constructives que l’esfondrament de la torre va provocar sobre els elements més propers de l’església, així com incidir en l’adequació de l’interior del temple i millorar-ne l’entorn proper.

Les obres ara adjudicades recullen la tasca feta per la comissió d’experts que va analitzar la situació pocs dies després dels fets, dels treballs arqueològics fets sobre el terreny durant els primers mesos del 2021 i de l’avantprojecte que l’equip d’arquitectes encapçalat per Alex Letellier va lliurar a Patrimoni Cultural.