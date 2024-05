S’aprova el reglament de creació del conservatori de música i de les escoles oficials de música

Josep Anton Bardina i Jordi Sabata (SFG)

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i el coordinador de l’Institut de Música d’Andorra la Vella, Jordi Sabata, han celebrat aquesta tarda de dimarts una roda de premsa conjunta per a presentar el nou reglament de creació del conservatori de música i de les escoles oficials de música. Aquest nou text permet a l’Institut de Música d’Andorra la Vella esdevenir conservatori oficial a partir d’enguany, ja que compleix tots els requisits normatius per esdevenir-ne.

Josep Anton Bardina ha explicat que aquest canvi de normativa és important perquè les institucions dels països veïns puguin reconèixer els centres de música andorrans. “En el cas d’Espanya i França, els centres es diuen conservatoris i, per tant, era necessari crear la figura del conservatori en la normativa andorrana”.

Per la seva banda, Jordi Sabata ha assegurat que “estem molt contents que els esforços que s’estan realitzant a tots nivells donin els seus fruits i, particularment, puguem començar a treballar amb el reconeixement de l’Institut de música – ara Conservatori – perquè es puguin convalidar els estudis tant amb la resta de centres docents del país com amb els països veïns”.

Aquesta nova normativa actualitza la legislació vigent en aquest àmbit, per a garantir que els ensenyaments musicals oficials de nivell no superior compleixen amb els estàndards i garanties de qualitat. Concretament, el reglament aprovat preveu que una institució o organisme que vulgui esdevenir escola oficial hagi d’impartir com a mínim un dels dos nivells d’estudis de música (elemental o mitjà) i que els plans d’estudi de les formacions ofertes siguin oficials, és a dir, que hagin estat aprovats pel ministeri encarregat de l’educació. Així mateix, s’estableix que per a poder ser Conservatori de Música és necessari impartir els tres nivells de música (bàsic, elemental i mitjà) i que les formacions del nivell elemental i mitjà, siguin oficials, és a dir, que els plans d’estudi estiguin validats pel ministeri encarregat de l’educació.

El nou text també estableix les proves d’accés als nivells elemental i mitjà, estableix les vies d’obtenció de les qualificacions oficials així com el procés de sol·licitud i expedició d’aquestes qualificacions. Cal recordar que el passat novembre el Govern va aprovar els plans d’estudi de l’Institut de Música el que ha permès que l’alumnat que finalitzi els seus estudis musicals en aquest centre d’Andorra la Vella obtindrà un títol oficial a partir d’aquest curs escolar.





Calendari de les proves d’accés 2024