Uns 300 alumnes de la Seu i Castellciutat participaran dels concerts “Som Orquestra-Som Banda” i “Som cor”

Cartell del Som Orquestra, Som Banda (Aj. la Seu)

Els propers dimecres 22 i dijous 23 de maig es duran a terme els concerts finals dels projectes de música comunitària, ‘Som Orquestra, Som Banda’ i ‘Som Cor’, que es realitzen als centres de primària de la Seu d’Urgell i Castellciutat. Pel que fa al concert de ‘Som Orquestra, Som Banda’, serà la cloenda de la segona edició d’aquest projecte de música comunitària que enguany s’ha ampliat respecte el curs passat, que a més de l’alumnat de 3r també s’ha fet extensiu a l’alumnat de 4t de primària. En total hi prenen part 180 alumnes de les escoles Pau Claris i Albert Vives i de quart a sisè curs de primària de l’escola de Castellciutat.

En aquest concert, que tindrà lloc el dimecres 22 de maig, a les 10:30 hores, a la sala Sant Domènec, les diferents classes de les escoles participants interpretaran el que han anat treballant aquests mesos amb els instruments d’orquestra, en el cas de l’escola Pau Claris, i amb instruments de banda, pel que fa les escoles Albert Vives i Castellciutat.

Cartell del concert de Som Cor “Marcel Contaire” (Aj. la Seu)

“Som Cor” ha estat un projecte que s’ha iniciat aquest curs 2023-24 amb l’alumnat de 2n de primària de les escoles Albert Vives, Pau Claris, Castellciutat i La Salle. Aquí s’hi reuniran 150 infants per a fer una gran coral el dijous 23 de maig, a les 11:00 hores, a la mateixa sala Sant Domènec.

A ‘Som Cor’, la veu és el primer instrument amb el que s’expressen els participants per a transmetre que cadascun dels cantaires són iguals d’importants dins el cor. Interpretaran la cantata ‘Marcel Contaire’ en la que el seu protagonista, el Marcel viurà moltes aventures per a arribar a ser un bon ‘contacontes’. Una obra escrita l’any 2023 per encàrrec de l‘Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM), amb música de Miquel Coll i història i text de Manel Justícia.

Durant el curs els mestres de primària han preparat a classe les cançons. A més, els alumnes han realitzat part de la decoració del concert. La coral estarà acompanyada per un combo integrat per professorat de l’Escola Municipal de Música, bateria (Arnau Obiols), piano (Lourdes Querencia), baix elèctric (Joan Carles Querencia), violí (Zoryana Sokhatska) i guitarra elèctrica (Manu Suárez), dirigits per Rafel Llobet i amb Ivan Caro com a narrador.

L’entrada a ambdues activitats és lliure i es convida a familiars, amics i la ciutadania en general a acompanyar-los.





Universalitzar la pràctica de la música

A través de la música comunitària, el projecte aposta per l’equitat educativa i fer possible que l’alumnat pugui formar part d’un gran cor o tocar un instrument musical sense sortir de l’aula del centre de primària. És a dir, universalitzar la pràctica musical, fent que aquesta sigui una eina de transformació i de cohesió social, a més d’aconseguir la democratització de la música i d’accés a la cultura.

Cal remarcar que el projecte de música comunitària ha estat impulsat per l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Servei d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, emmarcat en el Pla Educatiu d’Entorn del municipi.