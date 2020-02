La Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell s’ha omplert aquest dimecres al matí per a la missa funeral per mossèn Francesc Xavier Parés i Saltor, rector de la Parròquia de Sant Ot entre els anys 2003 i 2017.

La cerimònia ha estat presidida per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, que ha recordat l’extensa i completa trajectòria religiosa de mossèn Parès, la qual va desenvolupar principalment a la Seu i de manera particular a la Catedral. Aquest estret vincle i l’arrelament a la ciutat va fer que l’any 2016 l’Ajuntament urgellenc el nomenés fill adoptiu. A la seva homilia, monsenyor Vives, ha destacat que “el Misteri Pasqual de mort i resurrecció, que tot prevere predica en el seu ministeri, havia estat l’eix central de la vida de Mn. Xavier Parés, que amb el seu amor per la Divina Litúrgia havia apropat els fidels als sagraments i a l’Església”.

L’arquebisbe també s’ha referit al vessant humà de Xavier Parés i al seu caràcter afable, que el feien “un home de confiança” cosa, que es reflectia en la voluntat de conversar amb tothom i de donar a conèixer la Litúrgia, el principal objecte d’estudi de la seva carrera eclesiàstica i com a professor. Una filosofia de vida que va aplicar als diferents indrets que van marcar la seva vida com ara la Seu, Ribes de Freser, Andorra i diversos pobles de la resta de la Diòcesi d’Urgell.

Alhora, l’arquebisbe ha volgut posar de manifest com mossèn Parés “havia estat algú que vivia de la confiança en Déu, en l’Església, en els Bisbes, en els companys preveres i en els fidels per qui sempre es va mostrar disponible i atent, multiplicant-se en els seus serveis i generosa companyia, no tenint un no per a ningú”. Finalment, ha destacar que “la Missa exequial d’un germà prevere és un moment en el qual es manifesta la gràcia de Déu i la fe”.

La cerimònia, a banda de familiars, fidels i amics de mossèn Parés, ha comptat amb la presència de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i de molts altres representants públics de l’Alt Urgell i la Cerdanya, com ara els alcaldes de Puigcerdà, Bolvir, Isòvol, All i Ger. També hi han estat membres de diverses entitats urgellenques, com ara la Germandat de Sant Sebastià i el Taller Claror, i representants de poblacions d’arreu de la diòcesi. De la seva part, en representació de la Generalitat de Catalunya hi ha estat present el secretari general del Govern, Víctor Cullell.

De l’àmbit religiós, hi han assistit un gran nombre de preveres d’Urgell, el vicari general de Tortosa; el rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià; el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya; el vicedirector de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona; el president de l’Associació Espanyola de Professors de Litúrgia; el director de l’Institut de Ciències Religioses de Barcelona i els delegats de Litúrgia de les Diòcesis de Catalunya.

Recull biogràfic

Al començament de la celebració, el vicari general d’Urgell i actual rector de la Parròquia de Sant Ot, Mn. Ignasi Navarri, ha llegit una biografia completa de la vida de Mn. Xavier Parés:

Mn. Francesc Xavier Parés i Saltor va néixer a Ribes de Freser, el dia 29 de desembre de 1940. Cursà els estudis de Filosofia i de Teologia al Seminari Diocesà d´Urgell i al de Pamplona, i fou ordenat de prevere a l’església de la Sagrada Família de La Seu d’Urgell el dia 20 de desembre de 1964.

Va estrenar el seu ministeri com a Vicari parroquial de La Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell amb la qual va estar sempre molt vinculat durant tot el seu ministeri presbiteral. L’any 1965 li van confiar ser Encarregat d’Arcavell fins l’any 1968.

L’any 1977 passà a ampliar els seus estudis al Pontifici Ateneu Sant Anselm de Roma on obtingué la llicenciatura en Sagrada Litúrgia. En tornar de Roma, l’any 1979, fou nomenat Vicari parroquial de La Seu d’Urgell i encarregat de l’església de Santa Magdalena.

L’any 1984 l’Arquebisbe Joan Martí Alanis el nomenà Canonge de la Catedral de Santa Maria d’Urgell i l’any 1985 Delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, dos camps, la Catedral i la Litúrgia, que sempre va estimar profundament, i que ha servit fins el moment darrer de la seva vida, com a Delegat diocesà de Litúrgia i Degà del Capítol Catedral, així com professor de litúrgia de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i membre del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.

L’any 1985 fou nomenat Rector de La Bastida d’Hortons, La Freita i Nabiners. L’any 1990 Sr. Bisbe el nomenà Rector de la Parròquia d’Escaldes-Engordany al Principat d’Andorra i Mestre de cerimònies de la Catedral d’Urgell.

El 1994 deixà el Principat d’Andorra i fou nomenat Rector del Seminari diocesà d’Urgell, servei que desenvolupà durant nou anys, fins el 2003. Fou l’any 2000 quan defensà la seva Tesi Doctoral sobre “l’Ordinari d’Urgell de 1536” a la Facultat de Teologia de Catalunya.

L’any 2003 fou nomenat primerament administrador parroquial de Puigcerdà, Isòvol, Olopte, Saga i Ventajola, per la malaltia de Mn. Jordi Gasch i posteriorment, Rector de la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell, servei que desenvolupà durant 14 anys i fou l’any 2016 que l’Ajuntament el nomenà Fill Adoptiu de la Seu d’Urgell.

Des de l’any 2005 era l’Arxiprest d’aquest Arxiprestat de l’Alt Urgell. Durant el seu servei com a Rector de la Parròquia de St. Ot, també va servir pastoralment els pobles veïns com La Bastida d’Hortons, Arfa, Montferrer i Castellciutat,

L’any 2011 fou elegit i nomenat Degà del Capítol de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell servei que desenvolupà amb molta entrega i estima fins el darrer moment de la seva vida.

L’any 2017 el Sr. Arquebisbe acceptà la seva jubilació canònica com a Rector de la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell i passà a ser Administrador parroquial de diverses Parròquies de la Cerdanya: Isòvol, Olopte, Saga, Talltorta, All, Ger, Bolvir i Meranges, les quals ha servit fins a la seva mort. Ha estat membre diverses ocasions del Consell de Presbiteri, del Consell Pastoral Diocesà i del Col·legi de Consultors, així com de diversos Patronats de Fundacions com la del Sant Hospital de La Seu d’Urgell, el Taller Claror o la Fundació Arquebisbe Joan Martí Alanis.

Durant els anys de professor a Barcelona i fins a l’actualitat, residia i col·laborava a la Parròquia de Sta. Agnès de la ciutat de Barcelona, on sempre fou molt ben acollit pel Rector i amic Mn. Josep Ramon Pérez i els preveres de l’equip sacerdotal.

Fou el dia 4 de desembre de 2019, quan va emmalaltir sobtadament, fou ingressat a la UCI de l’Hospital del Pilar de Barcelona, on ha estat atès per la seva família, els preveres de Sta. Agnès, i tants companys i amics que l’han anat a visitar i on ha rebut la benedicció apostòlica i el sagrament de la unció dels malalts i el viàtic.