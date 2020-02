Jocs SA recorrerà la decisió del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) de desestimar la sol·licitud per a l’obtenció de la llicència per instal·lar i explotar un casino al país. Des de Jocs han anunciat ja aquesta decisió afegint que el consell d’administració es reunirà aquest dijous per analitzar amb els assessors legals el contingut de la resolució del CRAJ i preparar aquest recurs contra aquesta decisió.

Des de l’empresa recorden que disposaran de 30 dies per dur a terme aquest recurs i que posteriorment el Govern comptarà amb dos mesos per respondre’l, un període que es podria prorrogar un mes més. Si es donés novament una resposta negativa, la via administrativa estaria esgotada i llavors el cas passaria a la via judicial.

Fonts de Jocs SA destaquen que “no s’entén” aquesta decisió del CRAJ ja que consideren que compleixen “tots els requisits” perquè la llicència li sigui atorgada. Al mateix temps, lamenten que si no s’estigués donant “tot aquest carrusel” de recursos el país podria disposar a finals d’aquest any d’un casino operatiu, tal com estava previst inicialment.