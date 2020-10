Andorra la Vella ajuda els comerços de la parròquia en l’obtenció de segells de qualitat i formacions

El Comú d’Andorra la Vella tira endavant un conjunt de noves mesures en col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) per donar suport al teixit comercial de la parròquia i minimitzar l’impacte de la crisi sanitària en els negocis d’Andorra la Vella amb l’objectiu de contribuir a la reactivació de l’economia.

Així doncs, el Comú subvencionarà, assumint el 50% de les despeses, a les empreses que vulguin obtenir el segell de qualitat anomenat Andorra Comerç Excel·lent, que desenvolupa la Cambra de Comerç i que certifica la qualitat d’un establiment a partir d’una auditoria que proposa mesures correctores per garantir-ne la qualitat.

En paral·lel, assumirà el 100% del cost d’inscripció d’un catàleg de 15 formacions que imparteix la CCIS i que tracten qüestions claus per al sector com el posicionament a la xarxa, la venda per Internet, la millora de l’experiència de compra, tècniques de persuasió, innovació i teletreball, el treball en equip i la presa de decisions. Aquestes formacions se sumen a les que el Comú va sufragar durant el juny als comerciants d’Andorra la Vella i que estaven centrades en tècniques de gestió emocional i el comerç a la xarxa, i en les quals van participar 36 negocis de la parròquia.

El Comú ha reservat una partida de prop de 65.000 euros per poder desenvolupar aquestes accions. La cònsol major, Conxita Marsol, ha remarcat que es tracta de mesures per contribuir a revitalitzar el comerç, que és el motor econòmic principal d’Andorra la Vella, i que ha quedat tocat de ple per la pandèmia.

De la seva banda, el president de la CCIS, Miquel Armengol, ha aplaudit que el Comú aposti per accions que aportin qualitat al comerç, un sector que requereix de professionals altament qualificats que responguin adequadament a les expectatives d’un turisme cada vegada més exigent.

Aquesta nova col·laboració amb la Cambra de Comerç s’afegeix al paquet de mesures que fins ara el Comú ha emprès per contribuir a impulsar l’economia i rebaixar la pressió fiscal, i que ascendeixen a 3,7 milions d’euros. Entre les més destacades hi ha l’aportació de 2 milions d’euros al fons de solidaritat del Govern i els prop de 600.000 euros en concepte de deduccions d’impostos i taxes a les empreses de la parròquia proporcionals als dies de tancament obligatori pel confinament.