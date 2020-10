La Fira de Sant Ermengol s’adapta amb una fira de formatges i de productes alimentaris de proximitat

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell d’enguany s’adapta a l’actual situació excepcional provocada per l’evolució la pandèmia de la Covid-19. Per això, el pròxim cap de setmana, dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre, el passeig Joan Brudieu acollirà una trentena de parades de formatges artesans del Pirineu i de productes alimentaris de proximitat.

Aquesta serà una mostra a l’aire lliure, amb control d’aforament i amb totes les mesures necessàries per garantir la seguretat tant de visitants com d’expositors. Malgrat no poder fer-la com sempre, des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’aposta per no perdre l’essència de la venda directa dels formatges, però no es podran fer tastos individuals.

En aquesta ‘mostra’ al passeig Joan Brudieu hi haurà la presència de 24 formatgeries artesanes procedents del Pirineu: 6 formatgeries de l’Alt Urgell i Cerdanya; 11 de la resta del Pirineu català; 4 formatgeries procedents el País Basc; i 3 d’Aragó i Navarra. Els visitants hi trobaran formatges elaborats artesanalment amb llet de vaca, de cabra i d’ovella.

També hi haurà 6 parades de productes agroalimentaris Km.0 que oferiran embotits, carns, pa, cervesa artesana, entre d’altres.

9 visites guiades gratuïtes

Com a novetat d’aquesta edició 2020, la Fira de Sant Ermengol també ofereix la possibilitat de participar en 9 visites guiades, totes elles gratuïtes, que tindran lloc duran tel cap de setmana de fira.

Per dissabte 17 d’octubre hi ha organitzades 5 rutes: ruta dels formatges (11.00h); claustres de la Seu d’Urgell (12.30h); fortaleses de Castellciutat (16.30h); La Seu, Naturalment (17.30h) i la visita del jaciment arqueològic del pati de Les Monges (18.00h).

Per diumenge 18 d’octubre les 4 visites són: claustres de la Seu d’Urgell (11.00h); visita al jaciment arqueològic del pati de Les Monges (11.30h i 13.00h); i ruta del formatge (12.30h).

Per participar en qualsevol d’aquestes nou rutes cal fer inscripció al punt d’informació de la fira que es trobarà ubicat al mateix passeig Joan Brudieu.

Aula de tast online: vídeos gratuïts

Com ja s’havia anunciat, enguany s’ha creat un canal de YouTube propi, vinculat al web www.firasantermengol.cat que oferirà de manera permanent tastos guiats i tallers de cuina amb formatge.

Aquesta aula de tast online començarà amb 5 propostes, que es podran visualitzar a partir del divendres 16 d’octubre. Els tastos són: formatges artesans de vaca de l’Alt Pirineu; formatges artesans de cabra de l’Alt Urgell i la Cerdanya; formatges de pastor d’ovella; cuina amb formatge de Diego Alías, de Ca l’Amador de Josa del Cadí; i cuina amb formatge de Carme Mora, de l’Espai de Tast del Mas d’Eroles d’Adrall.

Els tastos són guiats pel gastrònom Pep Palau i han estat enregistrats a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell.

Al llarg de l’any, i de manera periòdica, s’ampliaran el nombre de tastos que es podran seguir des d’aquest web i el canal de YouTube propis de la fira.