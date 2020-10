L’stoplab mòbil es posa en funcionament a Encamp

Per tal de facilitar l’accés a les proves diagnòstiques que permeten identificar les persones positives en coronavirus SARS-CoV-2, les autoritats sanitàries han posat en funcionament l’stoplab per a vianants ubicat a la parròquia d’Encamp. Es tracta d’un servei que podrà moure’s per les diferents parròquies i, tal com ha explicat Jordi Fernández, director de la Creu Roja Andorrana, “complementa l’stoplab fix que hi ha a l’aparcament Centre Ciutat i té l’objectiu d’arribar a tota aquella gent a qui li és més difícil desplaçar-se”.

Així, l’stoplab està situat a la Plaça dels Arínsols i funciona entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Té, com ha indicat Fernández, “capacitat per fer fins a 150 proves diagnòstiques diàries” i s’hi pot accedir o bé amb la petició del metge referent, o bé demanant cita prèvia al telèfon 821955. El director de la Creu Roja Andorrana també ha destacat que es tracta d’una prova ràpida, que es fa en menys de cinc minuts, i que “totes les hores previstes per al dia d’avui ja estan donades”.

L’stoplab mòbil estarà ubicat a la parròquia encampadana durant uns dies i després és previst que s’instal·li a una altra parròquia.