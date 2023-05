Si creus que mai aniràs a París, mira el vídeo

Vídeo del compte Timelab Pro al YouTube

Hi ha ciutats del món que -diuen- s’han de visitar sempre que és puguin. Per a molta gent, segur que dins d’aquesta llista, hi haurà Nova York, Roma, Viena, Praga, Londres i, entre moltes d’altres, París. La capital francesa té un encant especial que fa que, tothom qui pugui, la visiti almenys un cop a la vida.

Li diuen la ciutat de l’amor, de la llum… Té infinitat d’atractius: Des de l’art que acumula en cada un dels seus bucòlics racons, la màgia dels seus capvespres, la seva impressionant gastronomia… Malauradament no tothom es pot permetre un viatge com aquest i, malgrat que res es pot comparar amb viure-ho en primera persona, existeixen al nostre abast imatges increïbles que també ens han de fer gaudir. Aquí va el breu vídeo de París des de l’aire.





Vídeo del compte Timelab Pro al YouTube