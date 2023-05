Twitter podria permetre formatar text dels usuaris Blue

Un usuari de Twitter (AMIC)

Twitter continua buscant avantatges exclusius per a oferir als usuaris que paguen per tenir la marca blava en els seus perfils, i a més de tuits més llargs, o totes les opcions possibles per a la verificació en dos passos, ara estaria també estudiant la capacitat de formatar el text dels tuits, afegint l’ús de cursives i negretes a cada tuit.

Així ho explica Alessandro Paluzzi, enginyer de programari i també autodefinit com ‘leaker’ – és a dir, que exposa secrets -, a través de la mateixa xarxa de Twitter. El mateix Paluzzi és usuari de pagament de la companyia propietat d’Elon Musk.

Va ser el mateix Musk qui, al gener, ja havia avançat aquesta novetat, afegint que el següent pas seria el de facilitar diverses grandàries per a la tipografia. Gràcies a aquests canvis, un tuit d’un perfil de Twitter Blue pot aprofitar els 4.000 caràcters d’un tuit, per a formatar un text amb encapçalats i frases ressaltades o entre cometes amb format de cursiva.

Així, aquests usuaris podran bolcar textos llargs i estructurats en la mateixa xarxa social sense haver de recórrer a un mitjà extern com una captura de pantalla d’un document de text o un PDF.

Es desconeix encara quan es desplegarà aquesta novetat als comptes dels usuaris, però d’acord amb la seva maduresa, és possible que no hàgim d’esperar molt. El que sí que sembla haver-se caigut del full de ruta de facilitar el formato de textos, és el subratllat, segons apuntava més recentment Paluzzi. No obstant això, i com encara s’està implementant la funcionalitat, és possible que això torni a canviar, i es torni a afegir l’opció de subratllat.

Altres coses en les quals estaria treballant Twitter és una nova visualització de teclat en l’aplicació mòbil que permetria als usuaris agregar salts de línia en els seus tuits més llargs perquè siguin més llegibles en la seqüència, i estendre els 4.000 caràcters actuals als 10.000 en els comptes Blue, segons indiquen des de Social Media Today.





Per Tecnonews