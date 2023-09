Obertura d’inscripcions per a la Trail 100 Andorra by UTMB

La sortida de la Trail 100 Andorra by UTMB 2022

La quarta edició de la Trail 100 Andorra by UTMB®, la cursa de muntanya més espectacular del Principat, se celebrarà del 13 al 16 de juny vinent a Andorra. La Trail 100 Andorra by UTMB obre les inscripcions per a l’edició 2024 avui dimarts 12 de setembre per a les persones amb UTMB Index i el dijous 14 de setembre, a les 14 hores, per a tot el públic en general. Una data d’obertura d’inscripcions per una prova de trail running que forma part del circuit de les UTMB® World Series, un segell de qualitat que ofereix una experiència extraordinària i única a tots els apassionats d’aquest esport.

Nova cursa, la Trail 80 km

Com a gran novetat de cara a l’edició 2024, l’organització de la Trail 100 Andorra by UTMB ha incorporat una nova distància en el programa de curses de muntanya. En concret, hi haurà una prova de 80 quilòmetres que estarà dins de la categoria UTMB INDEX 100k i oferirà tres Running Stones. Amb aquesta incorporació s’amplia l’oferta per a donar cobertura a tots els perfils de corredors. Com en l’edició d’enguany, l’any vinent també hi haurà la distància de 105 km (UTMB INDEX 100k), la de 50 km (UTMB INDEX 50k) i la cursa de 21 km (UTMB INDEX 20k).





La prova de Trail 10km

Pel que fa la cursa Family 7,5 km, es faran una sèrie de modificacions en una cursa actualitzada que serà la Trail 10km. Hi haurà uns canvis en el recorregut per a augmentar una mica la distància. La cursa de 10 km tindrà una edat mínima participació de 14 anys i els menors d’edat (de 14 a 18 anys) podran competir sols, però necessitaran un document d’autorització dels pares, mares o tutors. Els nens, igual que en els darrers dos anys, tornaran a tenir l’oportunitat de córrer per Ordino amb la Trail Kids en una prova no competitiva per a gaudir de l’esport.

Per tant, tots els amants de l’esport i de la muntanya podran fruir de diversos recorreguts pel cor dels Pirineus amb una selecció de distàncies per a tots els nivells, amb l’objectiu final que tots els participants puguin gaudir de la bellesa del territori andorrà i el seu ric patrimoni cultural a través del trail running.





Running Stones per als finalistes

La Trail 100 Andorra by UTMB® forma part de les UTMB® World Series, una selecció dels millors esdeveniments de curses de muntanya d’arreu del món, celebrats en llocs excepcionals i organitzats segons els més alts estàndards de qualitat, amb l’objectiu d’apropar el que significa l’aventura amb segell UTMB® als corredors.

En aquest sentit, les curses de 105 km, la nova de 80 km, la de 50 km i la de 21 km atorgaran Running Stones als finalistes d’aquestes distàncies. Gràcies a aquests punts tindran accés al sorteig de les UTMB® World Series Finals. Per a participar en el sorteig de l’Ultra Trail del Mont-Blanc és imprescindible tenir almenys una Running Stone, que s’aconsegueix finalitzant un dels esdeveniments d’UTMB® World Series, i disposant d’un UTMB® Index vàlid.

Aquest darrer requisit s’aconsegueix completant com a mínim una cursa d’un UTMB® World Series Event o UTMB® World Series Major. A més, cal destacar que la Trail 100 Andorra by UTMB és una de les poques curses que atorga quatre Running Stones i UTMB Index de 100M per la distància de 105 km. La nova Trail 80k també donarà UTMB Índex i Running Stones de 100K.