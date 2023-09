Obertes les inscripcions de les activitats culturals de La Llanterna d’Escaldes

Un alumne de l’escola de música (comuee)

Aquest dilluns, 11 de setembre, s’han obert les inscripcions de les activitats culturals de l’edifici La Llanterna que es duran a terme durant el curs 2023-24. L’inici de curs serà el pròxim 18 de setembre i les inscripcions per a infants i adults ja es poden fer al Servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany. Per tal de facilitar el desplaçament fins a l’edifici de La Llanterna, ubicat a l’avinguda de Fiter i Rossell 71, el Comú d’Escaldes-Engordany posa a disposició dels infants un bus llançadora gratuït que tindrà sortida des del Parc de la Mola.

Escola d’art

Respecte a l’oferta formativa, l’espai d’art disposa de classes d’arts plàstiques per a infants. Els horaris són els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h; els dimecres de 15.30 a 17.30 h (grup mixt) o de 17.30 a 19.30 h; i els dijous de 17.30 a 19.30 h. El preu per trimestre és de 85 euros.

Les classes sobre tècniques d’art per a adults tindran lloc els dimarts de 16 a 18 o de 18.15 a 20.15 h; els dimecres de 10.30 a 13 h; i els dijous de 10.30 a 13 h o de 15 a 17.30 h. El preu per trimestre per a dues hores per setmana és de 121,30 euros i per a dues hores i mitja per setmana de 151,65 euros.





Escola de música

En el cas de l’escola de música, s’imparteixen dos instruments, piano i guitarra, amb classes adreçades a infants, joves i adults. Per als infants hi ha diferents nivells. De 4 a 5 anys hi ha la introducció a la música. Es tracta de 45 minuts a la setmana d’introducció a la música mitjançant el llenguatge musical amb activitats lúdiques i jocs. El preu mensual és de 35,40 euros. Els infants de 6 a 7 anys poden accedir a iniciació a la música. Una hora a la setmana d’iniciació a la música mitjançant el llenguatge musical i 30 minuts de guitarra o piano en parelles. El preu mensual és de 55,60 euros.

Per als infants de 8 a 10 anys s’ofereix una hora a la setmana de llenguatge musical i 30 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual. El preu mensual de guitarra en parelles és de 60,65 euros el primer any (30 minuts) i de 70,75 euros el segon any (45 minuts). Pel que fa al preu mensual de guitarra individual i el de piano és de 80,90 euros.

En el cas dels infants d’11 a 13 anys, tenen 45 minuts a la setmana de llenguatge musical i 45 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual. Els preus són els mateixos que per al nivell anterior.

Per últim, per als joves de 14 a 18 anys s’ofereixen classes de 45 minuts a la setmana de llenguatge musical i 45 minuts de pràctica de l’instrument, de forma individual el piano i la guitarra en parelles o individual també amb els mateixos preus.

Per als adults s’ofereixen classes de guitarra en parelles d’una hora a la setmana, amb llenguatge musical aplicat a l’instrument. El preu mensual és de 80,90 euros.

Per a enguany també s’ofereixen les classes de batucada i de cant coral amb la Coral Gospel Escaldes-Engordany. En la primera opció, s’ensenyarà el ritme del so de les percussions de la batucada. L’activitat es durà a terme els dimarts de 20.30 a 21.30 h. Per a més informació, batukand@andorra.ad. En el cas del gospel, es dona l’opció de formar part de la coral mixta formada per veus femenines i masculines. A través d’ella s’aprendrà un repertori gospel i modern i, alhora, nocions de tècnica vocal. Els dies d’assaig seran els dijous de 20.30 a 21.30 h. Per a més informació, gospelcor@andorra.ad.





Escola de dansa

L’escola de dansa continua amb els balls de saló diversificat en els següents nivells: iniciació amb una hora a la setmana (dimecres de 20.30 a 21.30 h), intermedi amb una hora a la setmana (dimecres de 19.30 a 20.30 h) i avançat amb una hora a la setmana (dimecres de 21.30 a 22.30 h). El preu de les classes és de 54 euros.

Enguany l’escola de dansa també vol activar el swing amb ‘We Swing Pirineus’ amb classes tots els dilluns de 20.00 a 22.00 h. Per a més informació es pot trucar al telèfon 623 148 o bé enviar un correu electrònic a weswingpirineu@gmail.com

El ballet també hi tindrà cabuda gràcies al Jove Ballet d’Andorra que impartirà classes per a tots els nivells i totes les edats. Així els infants de 3-5 anys (Baby Ballet) s’iniciaran al ballet els divendres de 17.30 a 18.15 h, els de 4-6 anys (Initation) els dijous de 17.30 a 18.30 h, els de 6-9 anys (Preparatoire) els divendres de 18.15 a 19.15 h, els de 8 a 12 anys (Elementaire 1) els divendres de 19.15 a 20.30 h, els de 10 a 13 anys (Elementaire 2) els dijous de 18.30 a 19.45 h, els qui facin puntes els dijous de 19.45 a 20.15 h i els adults els dimarts de 13.30 a 14.45 h. Per a més informació es pot trucar al 345.982 o bé enviant un correu electrònic a joveballetdandorra@gmail.com. També hi ha l’opció de consultar tot el que es vulgui a través de www.joveballetandorra.com





Taller tèxtil i vidre

El Comú d’Escaldes-Engordany també ofereix el taller tèxtil i de vidre. L’activitat té lloc al passeig del Valira, sense número (Caldea).

Per a les persones adultes, les classes de macramé, tapís, teixit i punta al coixí tenen un preu per trimestre de 76,85 euros (1h 30 per setmana), 141,55 euros (3h per setmana), 210,30 euros (4h 30 per setmana), i 274 euros (6 h per setmana). Per al taller de vidre el preu és de 118,30 euros (1h 30 per setmana), 232,55 euros (3h per setmana), i 314,40 euros (4h 30 per setmana).

Les inscripcions estan obertes al Taller Tèxtil i de Vidre d’Escaldes-Engordany. Per a més informació es pot trucar al 890 890 o 890.853.