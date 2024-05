L’APTA es reivindica per a ser tinguda en consideració en les decisions sobre habitatge

Una grua de la construcció (Pexels)

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), va participar en les primeres Jornades sobre l’Habitatge a Andorra mitjançant la intervenció de Jordi Cerqueda, secretari de l’entitat. Durant la seva intervenció va fer especial incís en que qualsevol decisió que fa referencia a l’habitatge i l’urbanisme en general afecta directament l’APTA que representa la “matèria prima- la terra” sobre la qual s’han de bastir totes i cadascuna de les edificacions, “per aquest motiu cal fomentar les relacions entre les administracions i les associacions, en especial l’APTA”, assenyalava Cerqueda.

Cal tenir en compte -apunten des de l’entitat- que “només resta un 5% de terra no construïda en mans de la propietat privada, això representa una superfície no construïda d’uns 25 Km2, que evidentment no pot malbaratar-se per manca d’una bona planificació”. Per aquest motiu, segons l’APTA, és transcendental per exemple, “saber quin país volem i quin tipus d’empreses volem fer venir al país, i pensem que és cabdal que siguin empreses que aportin alt valor afegit i que no requereixin d’excessiva mà d’obra”.

L’entitat assegura que “Andorra ha de tenir una visió pròpia de l’urbanisme, ja que tot i que l’habitatge és un problema generalitzat arreu, no podem emmirallar-nos en les solucions que implementen d’altres localitats, donat que l’impacte que suposa per als ciutadans d’Andorra haver de desplaçar-se fora de les seves fronteres per a trobar un habitatge, té unes connotacions importantíssimes en els seus habitants”, asseguren.

Des de l’APTA indiquen que “creiem que les nostres administracions han de trobar l’equilibri entre fer tot el possible perquè els habitants del país puguin viure dins les nostres fronteres i evitar un intervencionisme que perjudica greument el mercat de lloguer”. És important -diuen- que el ciutadà lliurement pugui escollir el lloc on residir, que ve determinat pels criteris de l’oferta del mercat.

Per altra banda, “volem remarcar, l’error que suposa bastir una política d’habitatge que referencia els seus paràmetres en un preu de lloguer de 8€/m2 a tot el territori, sense tenir en compte les grans diferències d’ubicació, de materials de construcció o bé d’anys d’antiguitat de l’habitatge”, apunten des de l’associació.

Per totes aquestes qüestions de les problemàtiques urbanístiques en general i “la gran preocupació que generen en aquests temps incerts les evolucions dels POUPS, amb les quals ens hem vist perjudicats i desposseïts, tant a nivell de valor com de drets, l’assemblea nacional del proppassat 16 d’abril va procedir a dotar l’associació de l’assessorament de professionals jurídics, per a potenciar i defensar la nostra posició, vetllant per a preservar el dret a la propietat privada com recull la Constitució”, manifesten des de l’APTA.

L’entitat finalitza el seu comunicat indicant que “es comunicarà a les administracions la mà estesa per a trobar les millors solucions per al nostre país i la demanda de ser partícips actius com a interlocutors vàlids”.