Al voltant d’un 10% dels catalans a Andorra voten pel 12-M

Residents catalans votant per a les eleccions al Parlament de diumenge (ATV)

Uns 15.000 residents estan cridats a les urnes des d’Andorra per a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya, un termini que s’acabava aquest mateix dijous, a les 18 hores, i s’ha tancat sobre un 10% de participació. “Esperem arribar als 1.900 vots“, explicava el cònsol general d’Espanya, Jorge de Orueta Permatín.

Qui més qui menys té clar el que votarà. El que no tenen tan clar és quina serà la composició del Govern català a partir del 12 de maig. “Està molt ajustat, per això venim a votar”, deia un dels electors. A partir d’aquest divendres els vots emesos a Andorra viatjaran a la Junta Electoral Central per a unir-se als que s’emetran als col·legis electorals aquest diumenge.