La policia obre una investigació en relació a l’home acusat de segrestar els seus 4 fills

La policia ha obert una investigació en relació amb l’home que aquest dijous va ser controlat en un hotel amb els quatre fills menors d’edat i que l’exdona havia denunciat per segrest el dia 2 a Mont-roig del Camp.

La policia catalana va activar una alerta internacional en sospitar que l’home hauria sortit del territori català.

De moment fonts policials han confirmat que no s’ha detingut ningú, ja que l’home no ha comès cap delicte al Principat, i que continua a Andorra amb els quatre nens, d’edats compreses entre tres mesos i quatre anys. Les mateixes fonts asseguren que tot apuntaria a una disputa familiar com la causa del problema.