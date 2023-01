La 2a edició de la Setmana de la Internet Segura posa el focus en les famílies

Cartell de la Setmana de la Internet Segura (Andorra Telecom)

Arriba la segona edició de la Setmana de la internet Segura amb l’objectiu, per part d’Andorra Telecom, organitzador de l’esdeveniment, d’arribar especialment a les famílies. I és que després de conèixer els resultats de l’estudi d’Unicef “L’impacte de la tecnologia en l’adolescència”, del que l’operadora n’és col·laborador, es fa palesa la importància i necessitat de reforçar la conscienciació dels progenitors per a millorar el benestar digital dels seus fills i filles.

En aquest sentit, amb la col·laboració de les associacions de pares i mares dels diferents centres educatius, s’ha organitzat tres xerrades, a la sala de conferències de Morabanc de dimarts a dijous a les 19h, cadascuna dirigida a famílies amb fills i filles d’edats concretes, sobre temàtiques que els ajudaran a prendre consciència sobre l’impacte que té l’ús i abús de les pantalles en els seus infants, així com entendre com es dissenyen els jocs, aplicacions i com estan pensades les xarxes socials per a condicionar el comportament de les persones i com canviar certs hàbits.

Aquestes xerrades per a les famílies es faran en format presencial i també es podran seguir en format online per a qui no pugui desplaçar-se. Per a assistir a les xerrades les persones han d’inscriure’s al web andorratelecom.com.

Per altra banda, amb la col·laboració un any més del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, la iniciativa comptarà amb xerrades als centres escolars pels alumnes dels centres que s’adhereixin, a partir de 5è de primària fins a batxillerat i formació professional i amb càpsules de suport per als docents. Les temàtiques han estat proposades pel mateix ministeri i en aquesta edició es desenvoluparan en format presencial i online.

Jordi Nadal, director general de la companyia i Ester Vilarrubla, ministra d’Educació i Ensenyament Superior, inauguraran aquesta segona edició en el centre educatiu en el que es celebrarà la primera de les xerrades.

Una de les principals novetats d’aquesta segona edició és el projecte Guay.Fi. Una iniciativa educativa per a centres de maternal, docents i famílies, que té com a objectiu l’acompanyament en els bons hàbits de consum de les pantalles, en edats primerenques.

El projecte inclou una maleta per als docents de maternal (B) que conté activitats per a realitzar a l’aula, material per la classe i una guia de jocs infantils per a un oci sense pantalles. Andorra Telecom distribuirà durant la setmana del 6 al 10 de febrer, 46 maletes entre totes les aules de maternal del país.

La iniciativa compta també amb unes motxilles per a les famílies que contenen un manual de jocs pels infants i algunes joguines. La idea és que cada progenitor inclogui les joguines que cregui més adients perquè el seu infant pugui passar uns moments d’espera sense pantalles quan surti de casa.

Andorra Telecom regalarà una d’aquestes motxilles a les famílies que assisteixin presencialment a la xerrada del dijous, dia 9, a les 19h, a la sala de conferències de Morabanc i a les que es connectin online. Les motxilles en aquest cas es podran recollir a la botiga de la companya prèvia inscripció online.

La responsable de RSE ha ressaltat especialment el projecte Guay.Fi, “una eina més de prevenció de mals hàbits, per a conscienciar a les famílies sobre el bon ús de les pantalles que s’ha de fomentar entre els infants.”

Tota la informació de la Setmana de la Internet Segura, així com els formularis d’inscripció a les xerrades, es troba a la web www.andorratelecom.com