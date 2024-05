Indignació d’Andorra Endavant per les “disfuncions de la Justícia” a Andorra

Les membres del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, Carine Montaner i Marc Monteagudo (Consell General)

Andorra Endavant (AE) ha emès un comunicat, en el qual, manifesta que “en el panorama judicial actual d’Andorra, denunciar les irregularitats i els abusos pot significar enfrontar-se a conseqüències greus”. Recentment, “diversos casos han evidenciat un panorama judicial preocupant on aquells que es disposen a revelar les disfuncions internes són, paradoxalment, els que acaben sent perseguits per la fiscalia o processats per la batllia”, assenyalen des de la formació liderada per Carine Montaner.

S’afegeix que “després del cas Mendoza, al cas Costa objecte de indignació popular i internacional, la batllia afegeix un nou cas al seu palmarès: la persecució del nou director general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)“. Andorra Endavant recorda que el nou director “és el qui va aixecar la catifa tot just ocupar el càrrec, identificant greus errors en els càlculs de les pensions d’invalidesa de grup 1, i és ell qui va participar al procés de transparència i de la veritat en presentar l’auditoria forense d’aquestes anomalies a la fiscalia. Cosa que Andorra Endavant havia aplaudit i felicitat”.

Però, -segueix assenyalant AE- “la Batllia, per a aquest cas ha agafat un camí sorprenent per no dir indignant. El resultat ha estat surrealista: en lloc de processar els antics responsables de la CASS, s’ha processat el nou director general que acaba d’arribar i qui va posar a la llum les disfuncions de la CASS amb la voluntat d’arreglar els errors cumulats del passat, errors d’uns milions d’euros pagats de la butxaca dels ciutadans que cotitzen a la CASS. En lloc de ser aplaudit per la seva integritat i la seva feina incansable, està processat. Sembla que a Andorra és el món al revés, el qui aixecar la pols de la catifa està posat a la graella!”, manifesten des de la formació política.

El comunicat segueix indicant que “en democràcies europees establertes, els denunciants —o “whistleblowers”— són protegits per lleis que els reconeixen com a actors claus en la promoció de la transparència i la justícia. La Unió Europea, per exemple, ofereix una protecció robusta a aquests individus, reconeixent el seu rol vital en la lluita contra la corrupció”.

No obstant això, -diu el comunicat- “a Andorra, el camí per a qui tria alçar la veu és molt més difícil. Aquests individus es poden trobar no només marginats per les institucions que desafien, sinó també objecte de represàlies legals. Aquesta realitat no només perjudica la integritat del sistema judicial, sinó que també dissuadeix altres ciutadans de fer el que és correcte. És essencial que Andorra reconsideri el marc legal que penalitza els denunciants. Es necessita un sistema on denunciar no comporti conseqüències injustes, i on la justícia realment protegeixi i serveixi tots els ciutadans equitativament”, apunta el text d’Andorra Endavant.

“Estem davant d’un moment crític per a la justícia en aquest petit país. La reforma del sistema judicial és imperativa per a assegurar que la integritat i la transparència no siguin només ideals inassolibles, sinó una realitat tangible i protegida per llei. El futur de la justícia a Andorra depèn d’aquest compromís amb la veritat i la equitat”, acaba sentenciant el comunicat d’AE.