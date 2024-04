Festival andorrà contra tot un Barça (108-92)

Marin Maric, un dels puntals de la permanència del BC Andorra a la màxima categoria (ACB)

La dotzena victòria de la temporada del BC Andorra i que certifica la permanència matemàtica a la Lliga ACB, ha arribat contra el Barça amb un Poliesportiu d’Andorra ple i entregat a l’equip, amb un autèntic festival anotador. El partit ha començat amb força encerts per als dos conjunts. Jerrick Harding començava a posar-se l’equip del Principat a l’esquena amb 18 punts en els dos primers quarts. I, per al Barça, Joel Parra tirava del carro. Amb 6 triples i 22 punts ha acabat el matx l’exjugador del Joventut de Badalona. Amb un 28-24 a favor dels andorrans s’ha arribat a la fi del primer quart.

El segon quart ha seguit amb el domini i festival anotador tricolor. Jean Montero i el joc coral andorrà se sumaven a la festa per a arribar al descans amb 55 punts anotats pels 43 d’un Barça que notava la baixa de Jan Vesely a la pintura, sumada amb l’expulsió per dues antiesportives de James Nnaji.

Al tercer quart ,els de Roger Grimau han reaccionat en atac amb 31 punts anotats, a part de l’encert des de la línia del triple de Joel Parra. Se sumaven a la causa Darío Brizuela i Willy Hernán Gómez, per a ajustar el partit amb un 75-74 a la fi del tercer quart. Val a dir que el barceloní, Jabari Parker, ha estat expulsat després d’una antiesportiva i posterior tècnica per encarar-se amb Jerrick Harding

El festival andorrà ha tingut el seu punt àlgid a l’últim quart, quan Mihajlo Andric, que no havia anotat ni un punt durant el partit, n’ha fet 14 amb un gran encert des del triple. Stan Okoye feia mal als culers amb les seves penetracions i, Rafa Luz, dirigia l’equip de meravella amb 11 punts i 9 assistències per a un 22 de valoració, per a obrir diferències i superar amb escreix la barrera dels 100 punts amb els 108 amb els quals s’ha arribat al final del partit amb una Bombonera que s’ho ha passat d’allò més bé, amb els 33 punts a l’últim quart dels tricolors i el 12 de 21 en triples dels de Natxo Lezkano.

Amb la permanència a l’ACB al sac, el proper partit dels andorrans serà a Galícia, a la pista d’un Obradoiro que està en zona de descens, el dissabte 5 de maig, a les 20:45 hores.





Anotadors del BC Andorra: Tyson Pérez (8), Jean Montero (14), Jerrick Harding (20), Stan Okoye (15), Felipe dos Anjos (8), Mihajlo Andric (14), Rafa Luz (11), Tobias Borg (10), Nacho Llovet (0), Alexander Madsen (0), Marin Maric (8).

Anotadors del Barça: Óscar da Silva (10), Darío Brizuela (13), Tomas Satoransky (3), Willy Hernán Gómez (15), Àlex Abrines (3), Oriol Paulí (2), Nikola Kalinic (2), Nico Laprovittola (7), Jabari Parker (4), James Nnaji (2), Rokas Jokubaitis (9), Joel Parra (22).