Es liciten les obres per a la construcció de la futura línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig

FEDA ha publicat la licitació de les obres de construcció de la línia d’alta tensió entre Encamp, Ransol i Grau Roig, que substituirà la línia actual.

Aquesta futura infraestructura permetrà triplicar la capacitat de transport d’electricitat que hi ha actualment i és una de les darreres necessitats previstes per reforçar la xarxa elèctrica del Principat.

La infraestructura ja estava prevista al Pla sectorial d’infraestructures energètiques d’Andorra i s’emmarca en el context energètic que defineix la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

La futura línia permetrà triplicar la capacitat de la línia actual, que en hores de màxima demanda es troba al seu límit. Així, es podrà assumir el creixement que es derivi de l’increment de la calefacció elèctrica, així com de l’augment de la mobilitat elèctrica, entre d’altres.

El nou traçat té una llargada d’uns 17,5 quilòmetres i comptarà amb 71 pilones, totes elles serien de nuclis urbans i en terrenys públics. Un cop estigui en funcionament aquesta línia, es podrà procedir a la retirada de totes les pilones que subjecten la línia actual.

En la definició d’aquest projecte s’han tingut en compte tots els aspectes de respecte al medi ambient i per això s’inclouen els estudis florístics i paisatgístics, així com totes les accions de restauració vegetal i protecció de l’avifauna. Entre aquestes, destaca que els treballs es planificaran respectant el període de reproducció del gall de bosc, i que les infraestructures estaran adaptades també per protegir el trencalòs.

El concurs s’ha publicat amb abast internacional, termini ordinari i procediment obert i el termini per presentar les propostes finalitzarà el pròxim 10 de maig. Tot i la necessitat de publicar el concurs amb abast internacional, els criteris d’adjudicació inclouen que es valorarà positivament la participació d’empreses andorranes en el projecte. Aquest és un criteri habitual en els concursos de FEDA per donar prioritat a les empreses nacionals i fomentar l’economia circular.